Barcelona-Chelsea. Conte: W tych dwóch meczach zabrakło nam szczęścia

Środowy wieczór na Camp Nou był kolejnym popisem argentyńskiego zawodnika. Lionel Messi strzelił dwa gole, a jego FC Barcelona pokonała Chelsea 3-0. Tym samym gospodarze awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. – Nie czuję żalu po przegranej. Messi jest przecież najlepszym piłkarzem na świecie – powiedział menedżer gości Antonio Conte.

W pierwszym meczu na Stamford Bridge padł remis 1-1. W rewanżu Chelsea nie grała źle, ale miejscowa ekipa była niezwykle skuteczna. Oprócz dwóch bramek Messiego, jedną zdobył Ousmane Dembele. Już w 20. minucie FC Barcelona prowadziła 2-0.

- Myślę, że tego wieczoru i także w poprzednim spotkaniu, to Messi zrobił różnicę. Jak wszyscy wiedzą, mówimy o najlepszym zawodniku na świecie. Sądzę, że w tych dwóch starciach również mieliśmy trochę pecha. Trafiliśmy przecież aż czterokrotnie w słupek, a oni strzelali gole w naszych najlepszych momentach. Byli w środę niezwykle kliniczni. Wiem, że stworzyliśmy wiele dobrych okazji, ale nie byliśmy w stanie ich wykorzystać – stwierdził Conte.

Tego dnia Messi strzelił dwa gole. Oba wpadły do bramki między nogami belgijskiego golkipera Chelsea Thibaulta Courtoisa.

- Nie dziwmy się. Przecież mówimy o zawodniku, który w każdym sezonie strzela po 60 goli i ma mnóstwo asyst. To nie jest czołowy piłkarz, ale największa gwiazda. Ale w tej samej chwili, nie mamy sobie nic do zarzucenia. Jestem zadowolony z poświęcenia moich zawodników. Czuję dumę, bo dali z siebie wszystko. Być może nie zasłużyliśmy na przegraną 0-3. Nie ma jednak co narzekać. Musimy teraz przygotować się do spotkania z Leicester w Pucharze Anglii. To starcie już w niedzielę – dodał włoski menedżer londyńskiego zespołu.



