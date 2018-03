Barcelona - Chelsea. Gianfranco Zola: Chelsea stać na niespodziankę

Legenda Chelsea Gianfranco Zola uważa, że piłkarzy "The Blues" stać na sprawienie niespodzianki i wyeliminowanie Barcelony z Ligi Mistrzów. W środowy wieczór na Camp Nou zostanie rozegrany rewanż 1/8 finału tych rozgrywek. W lepszej sytuacji przystąpią do niego Katalończycy, którzy w Londynie zremisowali 1-1.

Zdjęcie Eden Hazard (z prawej) /PA Sport

W rozegranym 20 lutego pierwszym spotkaniu Chelsea długimi fragmentami skutecznie neutralizowała poczynania Lionela Messiego i jego kolegów. Londyńczycy prowadzili nawet po strzale Brazylijczyka Williana, lecz w 75. minucie popełnili błąd przy rozegraniu piłki w okolicach własnego pola karnego, co momentalnie wykorzystał argentyński lider Barcelony.

Gol strzelony na wyjeździe stawia przed rewanżem Katalończyków w korzystniejszej sytuacji. Legenda Chelsea Gianfranco Zola wierzy jednak, że piłkarzy "The Blues" stać na powtórzenie osiągnięcia z 2012 roku, gdy najpierw w półfinale wyeliminowali Barcelonę, a następnie wygrali całe rozgrywki.

- Wiadomo, że nie będzie to łatwe. Wyjazdowy mecz w Barcelonie zawsze jest wielkim wyzwaniem. Jednak Chelsea to silny zespół, w którego składzie są znakomici piłkarze. Uważam, że mają umiejętności do tego, by pojechać na stadion rywala i zaskoczyć go - powiedział Włoch w rozmowie z serwisem Omnisport.

- Styl prezentowany przez Chelsea akurat Barcelonie nie odpowiada. Zresztą nawet przy remisie 1-1 wątpię, by chciała ona awansować dzięki bramce strzelonej na wyjeździe. Będzie starała się wygrać środowe spotkanie, a Chelsea może to wykorzystać w kontratakach. Jeżeli goście zagrają solidnie w obronie, to moim zdaniem będą mieli dużą szansę na wywalczenie awansu - dodał Zola.

Były znakomity włoski napastnik w barwach Chelsea rywalizował z Barceloną w Lidze Mistrzów w sezonie 1999/2000. Zola strzelił wtedy gola na Stamford Bridge w wygranym przez "The Blues" 3-1 pierwszym spotkaniu ćwierćfinału. Jednak w rewanżu Katalończycy najpierw doprowadzili do dogrywki, a w niej za sprawą trafień Brazylijczyka Rivaldo i Holendra Patricka Kluiverta zapewnili sobie awans do półfinału.

Wojciech Malinowski