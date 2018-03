Barcelona-Chelsea. Messi zadowolony po niesamowitym osiągnięciu

100 goli w Lidze Mistrzów ma już na koncie Lionel Messi. - Cieszę się z tego, ale i tak najważniejsze jest to, że gramy dalej - mówił gwiazdo FC Barcelona. Drużyna ze stolicy Katalonii znalazła się w ćwierćfinale tych zmagań.

Zdjęcie Lionel Messi /PA Sport



Reklama

W środę Messi pierwszego gola strzelił po nieco ponad dwóch minutach. To jego najszybsza bramka w karierze w klubie i reprezentacji. W drugiej połowie jeszcze raz pokonał Thibault Courtois.

Głównie dzięki Messiemu gospodarze 3-0 pokonali Chelsea i znaleźli się w najlepszej ósemce walki o Puchar Europy. W pierwszym starciu na Stamford Bridge był remis 1-1.

- Jestem szczęśliwy, że w tak wspaniałej rywalizacji udało mi się strzelić 100 goli. Ale najważniejszą sprawą jest nasz awans. To był trudny mecz przeciwko drużynie, która ma w składzie wielu bardzo dobrych piłkarzy. Udało nam się zdobyć bramkę na wcześnie i to było istotne. Jestem zadowolony z tego spotkania. Byliśmy tego dnia silniejsi jaki zespół. Kiedy strzeliliśmy trzeciego gola, byliśmy już pewni awansu – powiedział Messi.

Po spotkaniu Argentyńczyka bardzo mocno chwalił menedżer Chelsea Antonio Conte. Jeszcze po meczu obaj panowie na murawie sympatycznie podziękowali sobie za rywalizację.

- Ktoś mi przekazał to, co on powiedział. Dziękuję mu za te słowa. Cieszę się, jak to się wszystko potoczyło – dodał 30-latek.



Zobacz wyniki 1/8 finału Ligi Mistrzów