Barcelona-Chelsea. Potrzebują najlepszej wersji Edena Hazarda

W styczniu Eden Hazard skończył 27 lat, znajduje się więc w wieku, w którym powinien grać najlepszy futbol w życiu i osiągać największe sukcesy. Zwłaszcza międzynarodowe. Belg kolejny krok ku pierwszej w karierze Lidze Mistrzów wykonać ma w środę na Camp Nou, gdy wspólnie z Chelsea zmierzy się z Barceloną w rewanżu 1/8 finału. Wielkich rzeczy otwarcie oczekuje od niego jego menedżer Antonio Conte.

Zdjęcie Antonio Conte i Eden Hazard /Eurosport

Zobacz zestaw par 1/8 finału Ligi Mistrzów

Reklama

„The Blues” w stolicy Katalonii będą walczyć o uratowanie bardzo trudnego sezonu. Na obronę mistrzowskiego tytułu w Anglii nie mają już żadnych szans, wszak do prowadzącego w tabeli Manchesteru City tracą 25 punktów. Co prawda mogę jeszcze zgarnąć Puchar Anglii, w którym awansowali już do ćwierćfinału, lecz właściciel klubu Roman Abramowicz od swoich zawodników wymaga przede wszystkim świetnej gry na arenie międzynarodowej.

A do tej zainspirować ma występujący z numerem 10 na koszulce lider zespołu. Hazard nie zagrał na miarę oczekiwań miesiąc wcześniej, gdy Chelsea podejmowała Barcę w pierwszej części rywalizacji i ugrała jedynie remis 1=1. Teraz ma być inaczej.

- Eden musi zacząć zdobywać ważne trofea, aby zacząć być porównywanym z najlepszymi. Na przykład z Andresem Iniestą, który od lat broni barw naszych najbliższych rywali. Mówimy co prawda o innych typach zawodników, Eden to typowa dziesiątka, Andres zaś gra bliżej środka boiska, niemniej powinniśmy zacząć myśleć o Hazardzie kategoriach tej wielkości, którą prezentuje Hiszpan. Andres to geniusz futbolu, a takie mecze, jak środowy, są stworzone dla właśnie takich piłkarzy jak on czy Eden – włoski menedżer słodził podopiecznemu swojemu oraz temu, którego prowadzi Ernesto Valverde.

Conte zdradził także, że jego plan na możliwie najlepsze wykorzystanie Hazarda na Camp Nou to ustawienie go na pozycji fałszywej dziewiątki. W lutym na Stamford Bridge ta idea nie poskutkowała na boisku, w środę jej ponowna weryfikacja zacznie się o godzinie 20:45.



Zapraszamy na tekstową relację na żywo z tego meczu

Tutaj znajdziesz relację na żywo na urządzenia mobilne