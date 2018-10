Barcelona - Inter w Lidze Mistrzów. Jak radzą sobie bez Messiego?

​Kontuzja łokcia Lionela Messiego to jego 20. uraz w karierze. Jak dotąd Barca radziła sobie bez niego i jak poradzi sobie dzisiaj o godz. 21 w starciu Ligi Mistrzów?

Messi w "Dumie Katalonii" jest alfą i omegą. Odkąd podpisał profesjonalny kontrakt z Barceloną w 2005 roku opuścił 88 spotkań. "Barca" przegrała tylko 15 z nich, w 17 był remis, a aż 56 wygrała.

Statystyka ta jasno dowodzi, że jak trwoga, czyli brak Leo, to zespół potrafi się zmobilizować!

Czy tak będzie również dzisiaj w meczu Ligi Mistrzów z Interem?

- Musimy zagrać najlepiej jak się tylko da, bo Inter to solidnie poukładany, ofensywnie usposobiony zespół - mobilizuje Barcelonę jej trener Ernesto Valverde.



Zapytany o to, kim zastąpi Messiego, odparł:



- Jedną z opcji jest Rafinha, który grał przecież w Interze, zna ten zespół. Ostatecznie wybiorę piłkarza w taki sposób, aby działało to na naszą korzyść, nie rywali. Mam różne opcje - podkreślał.



Inter po dwóch meczach Grupy B Ligi Mistrzów ma komplet punktów, dzięki pokonaniu po 2-1 Tottenhamu i PSV. Sześć pkt zebrała też Barca, zatem starcie na Camp Nou nosi znamiona bitwy o fotel lidera.



Zdjęcie Rafinha jest kandydatem do zastąpienia Messiego. / AFP

