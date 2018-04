Bayern prawdopodobnie bez Boatenga i Robbena w rewanżu

Niemiec Jerome Boateng oraz Holender Arjen Robben prawdopodobnie nie zagrają w barwach Bayernu w rewanżowym meczu półfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Obaj doznali kontuzji w środę, gdy "Królewscy" wygrali w Monachium 2-1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern - Real 1-2. Inwazja kibiców na murawę stadionu w Monachium. Wideo Eurosport

Robben opuścił boisko już w ósmej minucie, a Boateng - niespełna pół godziny później. U obu do urazów doszło bez udziału rywali. W drugiej połowie problemy miał także Hiszpan Javi Martinez, zmieniony w 75. minucie.

Reklama

Bawarski klub wydał w czwartek lakoniczne oświadczenie, w którym poinformował jedynie o rodzaju kontuzji, jakiej doznała cała trójka. Wiadomo jedynie, że dwa dni przerwy od treningów będzie miał Martinez, a o pozostałych nie napisano, jak długo będą wykluczeni z gry.

Według informacji agencji dpa Boateng, który ma problem z przywodzicielem w lewym udzie, definitywnie nie zagra na Santiago Bernabeu we wtorek, a Robben, skarżący się na ból w pachwinie, ma na to bardzo niewielką szansę. Inne media piszą nawet o Niemcu, że problemem może być jego powrót do zdrowia przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Rosji 14 czerwca.