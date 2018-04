Bayern - Real. Hiszpańskie media zainteresowane Lewandowskim

Media w Hiszpanii poświęcają wiele miejsca formie Roberta Lewandowskiego w przeddzień środowego półfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów, w której Bayern Monachium podejmie ekipę Realu Madryt.

Hiszpańscy dziennikarze przypominają, że we wtorek mija dokładnie pięć lat od sensacyjnej porażki Realu Madryt 1:4 z Borussią Dortmund. Odnotowują, że wszystkie bramki w półfinałowym spotkaniu 24 kwietnia 2013 r. strzelił “Królewskim” Robert Lewandowski, grający dziś w Bayernie.

Dziennik “As” przypomina, że właśnie od spotkania w Dortmundzie trwa nieustanne zainteresowanie osobą Lewandowskiego, zarówno w hiszpańskich mediach, jak i w kierownictwie Realu Madryt, które próbuje sprowadzić Polaka na Santiago Bernabeu.

Dziennikarze gazety wskazują, że podczas ostatniego zgrupowania Realu kibice często spekulowali na temat możliwego transferu Lewandowskiego do drużyny “Królewskich”. “As” odnotował, że wśród zawodników wskazywanych przez fanów jako potencjalne nabytki Realu są też Neymar oraz Mohamed Salah.

“As” zapytał też ambasadora Niemiec w Hiszpanii Petera Tempela o ewentualny transfer Lewandowskiego do Madrytu. Dyplomata wątpi, aby taki transfer był możliwy.

“Nie sądzę, aby władze Bayernu pozwoliły Lewandowskiemu przejść do Madrytu. Jeśli Bayern mówi, że nie negocjuje, to nie negocjuje. Ten klub ma wystarczający potencjał finansowy i nie potrzebuje go sprzedawać” - powiedział Tempel.

Wydawana w hiszpańskiej stolicy gazeta uważa, że w środę Bayern powinien wystąpić w najsilniejszym z możliwych ustawieniu przeciwko “Królewskim”. Odnotowują jedynie kontuzję Davida Alaby, którego, jak przewiduje “As”, powinien zastąpić Rafinha.

Także barcelońska “La Vanguardia” skupia najwięcej uwagi wśród piłkarzy Bayernu na osobie Lewandowskiego. Cytuje polskiego napastnika, który zadeklarował, że faworytem środowego półfinału będzie zespół z Hiszpanii.

“La Vanguardia” przypomina, że choć Real Madryt wyeliminował w ostatniej edycji rozgrywek Ligi Mistrzów Bayern, to w tym sezonie ekipa z Monachium jest w wysokiej formie.

Z kolei dziennik “Sport” zwraca uwagę na wysoką skuteczność Lewandowskiego i Thomasa Muellera. Gazeta twierdzi, że zespół z Niemiec ma duże szanse na pokonanie Realu.

- Lewandowski już przestrzegł, że zarówno on, jak i jego zespół są 'perfekcyjni'. Liczby same mówią za siebie. O ile Mueller zdobył w ostatnich dwóch spotkaniach cztery gole, to Lewandowski w minionych trzech również cztery - odnotował “Sport”.