Bayern - Sevilla. Lewandowski lubi strzelać hiszpańskim klubom

Robert Lewandowski strzelił jak dotąd 45 goli w Lidze Mistrzów. Najwięcej, bo aż 22 proc. trafień, kapitan reprezentacji Polski uzyskał w konfrontacjach z drużynami z ligi hiszpańskiej i może poprawić współczynnik jest w środę w rewanżu w 1/4 finału pokona bramkarza Sevilli.

W pierwszym meczu Bayern Monachium pokonał Sevillę na wyjeździe 2-1, ale Robert Lewandowski nie trafił do bramki. Polski napastnik mówił nawet po meczu w rozmowie z reporterem telewizji Canal Plus Sport, że nie był to jakiś szczególny występ w jego wykonaniu. Najważniejsze jednak było to, jak stwierdził "Lewy", że do rewanżu Bayern podejdzie z bramkami zdobytymi na wyjeździe.

Kiedy mowa o skuteczności Lewandowskiego w konfrontacjach z drużynami z Hiszpanii przede wszystkim na myśli przychodzi pierwsze półfinałowe starcie z Realem Madryt 26 kwietnia 2013 roku. Grający wtedy w barwach Borussii Dortmund Lewandowski wbił "Królewskim" na Signal Iduna Park aż cztery gole i napisał jedną z piękniejszych kart w swojej karierze. Drużyna BVB awansowała później do finału, który przegrała z Bayernem.

Zresztą sezon 2012/2013 był jak dotąd najlepszym w wykonaniu polskiego napastnika w Champions League. Lewandowski trafiał wówczas do siatki dziesięciokrotnie, podczas gdy w bieżącej edycji ma na koncie pięć bramek.

Łącznie 29-letni snajper ma 45 goli i jest na 12. pozycji w tabeli najlepszych strzelców w historii Ligi Mistrzów. Do trzeciego na tej liście Raula Gonzaleza Blanco, znakomitego niegdyś napastnika Realu Madryt, Lewandowski traci 26 bramek.

Z aktywnych piłkarzy przed kapitanem polskiej kadry plasuje się Karim Benzema (53 gole, piąte miejsce). Trzy trafienia mniej od "Lewego" ma natomiast kolega z Bayernu Thomas Mueller. Szósty w tej klasyfikacji były znakomity francuski napastnik Thierry Henry ma 50 bramek.

