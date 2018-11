Benfica - Ajax 1-1. Andre Onana: Zrobiłem aż dwa błędy przy golu

Ajax zremisował z Benficą 1-1 w Lizbonie, a gola stracił po zdumiewających reakcjach bramkarza Andre Onany. Kameruńczyk nie uciekał po spotkaniu od odpowiedzialności i przyznał, że popełnił "naprawdę duży błąd", składający się de facto z dwóch złych decyzji, co wyglądało kuriozalnie. Ale nie przeszkodziło mu to w zostaniu bohaterem dzięki świetnej interwencji na koniec meczu.

Kameruńczyk zaczął mecz bardzo dobrze. Dwukrotnie ratował zespół przed utratą gola. Niezłą interwencją po strzale z dystansu popisał się już w pierwszej minucie. Ale po niespełna półgodzinie Onana miał moment szaleństwa, gdy - niemal jak na podwórku - najpierw w wyniku kiwania się z rywalem przed bramką wybił piłkę w aut, a za sekundę, wykonał niezgrabny wygibas, kiedy wyrzucona z autu futbolówka wróciła w pole karne, dzięki czemu Jonas miał okazję do strzelenia gola i jej nie zmarnował.

- Popełniłem naprawdę duży błąd. Podjąłem dwie złe decyzje, co doprowadziło do gola dla nich - Onana posypał głowę popiołem. - Ale jako bramkarz trzeba być silnym psychicznie i patrzeć do przodu. Choć nie był to nasz najlepszy mecz, to i tak myślę, że byliśmy lepsi niż Benfica. Wierzyliśmy do końca, bo mamy świetnych napastników i zawsze możemy coś strzelić - dodał.

22-letni golkiper zrehabilitował się w ostatniej akcji meczu, kiedy przy wyniku remisowym obronił z bliskiej odległości strzał Brazylijczyka Gabriela. Kapitan Ajaksu Matthijs de Ligt zdradził po spotkaniu, że nikt nie miał w przerwie pretensji do Onany.

- Oszczędziliśmy Onanę w szatni, bo wszyscy jedziemy na jednym wózku i siebie wspieramy. Nie zapominajmy, że miał też fantastyczne interwencje w eliminacjach i w fazie grupowej. Benfica miała ostatnią okazję i kiedy Onana obronił, to ta parada była na miarę strzelenia gola. Miejmy nadzieję, że wygramy następny mecz i wyjdziemy z grupy - stwierdził.

Ajax jest na jak najlepszej drodze, by wystąpić w 1/8 finału Champions League. Po czterech meczach amsterdamczycy są drudzy w tabeli grupy E, mają osiem punktów i tracą dwa do Bayernu. Trzecia Benfica ma cztery punkty i najmniejsze szanse na kontynuowanie gry w fazie pucharowej. W przedostatniej kolejce Ajax gra w Atenach z AEK. Bayern podejmuje Benficę.

