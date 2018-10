Carlo Ancelotti: Jest dużo piłkarzy szybkich jak Mbappe, ale nie w tym rzecz

Trener Napoli Carlo Ancelotti w samych superlatywach wypowiada się na temat Kyliana Mbappe, którego piłkarze spod Wezuwiusza będą się starali powstrzymać w przyszłym tygodniu w meczu grupy C w Lidze Mistrzów.

19-latek z Paris Saint-Germain błysnął w poprzednią niedzielę, kiedy strzelił Lyonowi 4 gole w 13 minut. Wysoką formę potwierdził w czwartek na kadrze, zdobywając bramkę w zremisowanym 2-2 towarzyskim meczu z Islandią.

- Mbappe to fajny piłkarz, bardzo szybki. Jest mnóstwo szybkich piłkarzy. Różnica polega na tym, że on potrafi być szybki i efektywny w tym samym czasie. Wszystko, co on robi, jest bardzo efektywne - chwali młodego piłkarza Carlo Ancelotti.

- Jest bardzo młody. Zdecydowanie będzie gwiazdą przez kilka następnych lat - wróży mu świetlaną przyszłość. W pierwszym sezonie w PSG Mbappe strzelił w lidze 13 goli. W tym ma już na koncie 8 bramek, choć rozegrał zaledwie 5 meczów.

Napoli razem z Paris Saint-Germain znalazło się w tej samej grupie w Lidze Mistrzów. Pierwsze spotkanie między tymi drużynami w środę 24 października na Parc des Princes.