Chelsea - Barcelona. Conte: Błąd Christensena? On grał doskonale

- To był wspaniały występ, niesamowity. On ma dopiero 21 lat i to świetne, że potrafi grać z taką dojrzałością. Był jednym z najlepszych zawodników. Zagrał na najwyższym poziomie i jestem zadowolony z jego występu - w ten sposób trener Chelsea Antonio Conte ocenił grę Andreasa Christensena w zremisowanym 1-1 spotkaniu z FC Barcelona w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

FC Barcelona wywiozła ze Stamford Bridge korzystny remis po błędzie chwalonego przez Contego piłkarza. W 75. minucie Christensen zagrał niedokładne do Cesca Fabregasa przed swoje pole karne, gdzie piłkę przejął Andres Iniesta, przekazał ją Lionelowi Messiemu, który pierwszy raz w karierze strzelił gola w spotkaniu z "The Blues". Trafienie dało gościom remis, a co za tym idzie lepsze położenie przed rewanżem na Camp Nou.

Christensen zagrał na Stamford Bridge w środku trzyosobowego bloku obronnego. Włoski trener zdecydował się na tego gracza kosztem doświadczonego Gary'ego Cahilla. Duńczyk miał 96 proc. skutecznych podań, wygrał połowę powietrznych pojedynków, 15-krotnie przerywał akcje rywali, zablokował jeden strzał i miał siedem odbiorów.

Jednak błędy obrońców są znacznie bardziej wytykane i jaskrawsze niż błędy napastników. Tym ostatnim łatwiej jest się też rehabilitować. Większość komentarzy w internecie skupiła się oczywiście na błędzie Christensena. Ale Antonio Conte stanął w obronie piłkarza.

- To był wspaniały występ, niesamowity. On ma dopiero 21 lat i to świetne, że potrafi grać z taką dojrzałością. Był jednym z najlepszych zawodników. Zagrał na najwyższym poziomie i jestem zadowolony z jego występu - mówił.

- Nie pamiętam jakiejś ważnej interwencji Thibaut (Courtois). Mieli jedną szansę w pierwszej połowie Paulinho i w drugiej połowie Suareza. Wydaje mi się, że zagraliśmy naprawdę dobry mecz i muszę być z tego zadowolony, bo moi zawodnicy wykonali wielki wysiłek. Realizowali plan, jaki przygotowaliśmy - podkreślił Antonio Conte.

Bardzo dobre zawody w szeregach Chelsea rozegrał Willian. Brazylijczyk obił obydwa słupki w pierwszej połowie, po czym w końcu trafił w drugiej na 1-0.

- Nie licząc błędu, Barca miała problemy ze stwarzaniem sytuacji bramkowych. Chcieliśmy to wykorzystać. Nie zapominajcie, że dwa razy trafiliśmy w słupek i mieliśmy pecha. Daliśmy z siebie 120 proc. Trzech naszych napastników zagrało fantastycznie. Wynik nas nie cieszy, ale nasza gra już tak. W ostatnich trzech meczach strzeliliśmy osiem goli - zaznaczył Włoch.

Rewanż w Barcelonie 14 marca.

