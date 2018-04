Cristiano Ronaldo szykowany przez Zidane'a na Ligę Mistrzów

Trener Realu Madryt Zinedine Zidane stara się rozważnie dysponować siłami Cristiano Ronaldo, by najlepszy piłkarz "Królewskich" błyszczał w Lidze Mistrzów. W spotkaniu z Atletico Madryt Portugalczyk zszedł niecałe pół godziny przed końcem i choć takie obrazki są coraz częstsze, to fani i tak przyjmują wędrującego do rezerwy Ronaldo jako coś osobliwego.

Zdjęcie Trener Realu Zinedine Zidane (z lewej) oraz Karim Benzema i Cristiano Ronaldo /Getty Images

- Chodziło o to, żeby odpoczął. Mamy wiele meczów i tyle. Czasem i on musi odpocząć. W tych dniach tego potrzebuje i dzięki temu czuje się lepiej, co da się to zauważyć - tłumaczył Zidane po zremisowanych 1-1 derbach z Atletico w niedzielę. Ronaldo opuścił murawę w 64. minucie, a niedługo przed tym strzelił gola na 1-0.

Reklama

Zidane ograniczył możliwości ofensywne ściągając 33-latka, strzelającego w ostatnim czasie gola za golem, ale "Królewscy" wiedzą, że liga w ich przypadku jest dawno przegrana i cele leżą w innym miejscu, czyli w Lidze Mistrzów.

W środę Real gra rewanż w ćwierćfinale przeciwko Juventusowi. W pierwszym spotkaniu w Turynie Ronaldo błyszczał, strzelił dwa gole, w tym jednego po bajecznej przewrotce. Bramka z Atletico była natomiast jego 24 trafieniem w 13 ostatnich spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

- Cristiano to Cristiano, był takim piłkarzem przez całe swoje życie i strzela po 50 goli w sezonie. To prawda, że nikt poza nim tego nie robi. Ale są inni, którzy też potrafią strzelać i to w ostatnim czasie robili. Musimy myśleć pozytywnie - dodawał francuski szkoleniowiec.

Ronaldo odpoczywał w ostatnich tygodniach w meczach z Leganes, Espanyolem i Las Palmas, a od wznowienia rozgrywek po zimowej przerwie był zmieniany w pięciu meczach.

kip