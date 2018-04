De Rossi: W Liverpoolu zobaczymy nasze lustrzane odbicie

Kapitan Romy skupił się na komplementowaniu drużyny, którą los przyniósł jego ekipie w półfinale Ligi Mistrzów. – Liverpool w ćwierćfinale dokonał czegoś niesamowitego, dokładnie tak jak my. To świetna drużyna – Daniele De Rossi zachwycał się klubem prowadzonym przez Juergena Kloppa.

Najwidoczniej nie ma przypadku w tym, że los połączył dwa tak wyraziste i lubujące się w niespodziankach zespoły. W ćwierćfinałach faworytami bowiem absolutnie nie były. Liverpool potrafił jednak postawić się Manchesterowi City i drużynę Pepa Guardioli rozbić w dwumeczu aż 5-1. Jeszcze piękniejsza historia dotyczyła „Giallorossich”, którzy w pierwszym spotkaniu z Barceloną przegrali 1-4 na Camp Nou, lecz w rewanżu dokonali niemożliwego i „Dumę Katalonii” pokonali 3-0.

Choć De Rossi był jednym z architektów rzymskiej sensacji, to nie popadał w pyszałkowatość i sukces swojej drużyny stawiał na równi z tym klubu angielskiego. – Liverpool dokonał czegoś niesamowitego, dokładnie tak jak my. Przecież pokonali Manchester City, kto by o tym pomyślał jeszcze miesiąc temu. Dodatkowo wyrzucili z rozgrywek trenera, który doprowadza mnie do szaleństwa – 34-letni Włoch bez ceregieli wypowiedział się o Pepie Guardioli.

- To bardzo dobra drużyna, która gra znakomity futbol. Ma świetnego trenera. Szanujemy ich, zresztą tak jak szanowaliśmy Barcelonę i Szachtar Donieck. Ale mamy szansę na awans. Wierzcie w nas – apelował do kibiców na antenie klubowej telewizji.

De Rossi i inni piłkarze z Wiecznego Miasta do Liverpoolu jadą 25 kwietnia, tydzień później na Stadio Olimpico przyjadą „The Reds”.