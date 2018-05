Dejan Lovren: Mamy się bać Realu? Niech oni się boją

Drużyna Liverpoolu jest nabuzowana po awansie do finału Ligi Mistrzów i daje do zrozumienia, że nie zamierza mieć jakichkolwiek kompleksów w starciu z Realem Madryt, który znalazł się w tym miejscu trzeci rok z rzędu. - Dlaczego mamy się ich bać? - pyta obrońca „The Reds” Dejan Lovren. - Niech oni boją się nas - dodaje.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener Liverpoolu Juergen Klopp po meczu z Romą (2-4). Wideo © 2018 Associated Press

- Oni są pewni siebie, ale nas to nie obchodzi. My skupiamy się na swoim zadaniu - zastrzega Lovren. Liverpool zaprezentował znakomity futbol w ćwierćfinale Ligi Mistrzów przeciwko Manchesterowi City i rozbił AS Roma na Anfield w pierwszym półfinałowym starciu. Drużyna prowadzona przez Juergena Kloppa jest w gazie, ale jest też nieprzewidywalna, bo w Rzymie poniosła porażkę 2-4.

Reklama

Jeden z liderów w ofensywie Sadio Mane wtórował Lovrenowi i z ogromnym entuzjazmem podchodzi do perspektywy walki z Realem Madryt w finale Champions League. "Królewscy" będą bronić tytułu trzeci rok z rzędu.

- Naprawdę wierzymy w to, że możemy ich pokonać - stwierdza Senegalczyk, który razem z Mohamedem Salahem i Roberto Firmino jest odpowiedzialny za 31 goli z 46, jakie Liverpool strzelił w tym sezonie w europejskich pucharach.

- Mogę powiedzieć, że szanujemy Real, to jeden z najlepszych zespołów świata, ale my jesteśmy Liverpoolem, jesteśmy mocni i możemy pokonać każdy zespół świata. Wierzymy w to, że możemy wyjść na boisko i ich pokonać. Będziemy walczyć dla fanów, dla klubu, będziemy walczyć bez strachu i wygramy finał. Mamy dobrych zawodników. Możemy strzelać gole. Już to pokazaliśmy i nie mamy się czego bać - wylicza Mane.

- To jeden z moich najlepszych momentów w karierze. Tak niewielu piłkarzom zdarza się taka chwila. Jestem dumny z tego, co ta drużyna osiągnęła. Wszyscy tańczyli jak wariaci. Każdy był szczęśliwy, cieszył się chwilą. Bycie w tamtym momencie w szatni było czymś wyjątkowym - opowiada.

Juergen Klopp doprowadził Liverpool do trzeciego finału. Pierwsze dwa - Puchar Ligi oraz Ligę Europejską - przegrał, ale kibice na Anfield mają nadzieję, że zasadne będzie powiedzenie do trzech razy sztuka. Lovren przyznał, że szkoleniowiec miał ogromną zasługę w dotarciu do finału Champions League.

- On zmienił wiele rzeczy w klubie, nie tylko piłkarzy, ale wiele spraw wokół. Zmienił mentalność, to jak myślimy. Teraz wszystko jest bardziej pozytywne. Nawet jeśli są chwile, że nie gramy dobrze, on zawsze wyciągnie coś dobrego. On na to zasłużył. To nie jest przypadek, że dotarł do finału Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund. Klub odzyskał dzięki niemu dumę. Wszyscy to czują. Powinniśmy być dumni, że mamy takiego szkoleniowca - podkreśla Dejan Lovren.

Finał Ligi Mistrzów 26 maja w Kijowie.

kip