FC Barcelona - Inter Mediolan w Lidze Mistrzów 2-0

Brak Lionela Messiego nie był przesadnie odczuwalny w środowym meczu Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Jego koledzy z Barcelony zrobili swoje i pokonali "Nerazzurrich" 2-0 (1-0) po golach Rafinhy i Jordiego Alby.

Wygrana oznacza, że po 3. kolejkach Champions League "Duma Katalonii" pewnie prowadzi w Grupie B z dorobkiem 9 punktów.

Obie ekipy miały po 2. kolejkach Ligi Mistrzów komplet punktów, ale Barcelona prowadziła w tabeli grupy B dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. W środę to również "Duma Katalonii" była faworytem starcia z Interem Mediolan, choć przystępowała do spotkania bez kontuzjowanego Lionela Messiego, co bez wątpienia jest ogromną stratą. Z drugiej strony "Nerazzurri" wygrali siedem spotkań, ale w ostatniej derbowej batalii z AC Milan stracili swój motor napędowy - Radję Nainggolana.

Początek spotkania był bardzo wyrównany, żaden z zespołów nie miał wyraźnej przewagi. Jako pierwsi do siatki mogli i powinni trafić przyjezdni, a konkretnie kapitan Mauro Icardi, który dostał świetne podanie od Ivana Periszicia, ale przerzucił piłkę ponad bramkę. To mógł być bardzo udany start Interu. Jednak minutę później jeszcze lepszą sytuację miała Barcelona, gdy Clement Lenglet główkował po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, a Samir Handanović zdołał złapać futbolówkę.

Do 32. minuty gra toczyła się głównie w środku pola i nie można było mówić o porywającym meczu. Wtedy do akcji wkroczył Rafinha. Zawodnik, który połowę poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w... Interze Mediolan, walnie przyczyniając się do zajęcia 4. miejsca gwarantującego udział w Champions League, tym razem okazał się katem "Nerazzurrich".

Luis Suarez dośrodkował z prawej strony, a Brazylijczyk nie zmarnował okazji i pewnym strzałem z kilku metrów pokonał golkipera.

Do końca pierwszej połowy mogły paść jeszcze dwie bramki. Najpierw pomocnik gości Matias Vecino huknął z dystansu i futbolówka spadła tuż po poprzeczką, a przed przerwą piłka po uderzeniu Philippe Coutinho odbiła się od jednego z zawodników i przeleciała obok słupka.

Druga odsłona rozpoczęła się od ataków Interu. Po jednym z nich niewygodnym i sprytnym strzałem popisał się wprowadzony w miejsce Antonio Candrevy Matteo Politano, ale Marc-Andre ter Stegen był na posterunku.

Później do głosu doszli piłkarze "Blaugrany". Dwie dobre sytuacje zmarnował Luis Suarez - dwukrotnie górą był Handanović. Na dodatek gospodarze mili słupek po strzale Philippe Coutinho. Z każdą kolejną minutą coraz bardziej pachniało golem dla podopiecznych Ernesta Valverde.

W 82. minucie Ivan Rakitić zdecydował się na uderzenie z dystansu, ale piłka przeleciała obok bramki. Jednak chwilę później Chorwat zrobił swoje - znakomicie dograł z 40. metra w pole karne do Jordiego Alby, a ten precyzyjnie uderzył na dalszy słupek wprawiając w euforię kibiców zgromadzonych na Camp Nou.

Więcej goli już nie padło. W pełni zasłużone zwycięstwo Barcelony, który zwłaszcza w drugiej połowie miała sporą przewagę. Widać, że goście mieli jeszcze w nogach bardzo ostry mecz z Milanem, bo po przerwie praktycznie przestali biegać.

W pierwszym dzisiejszym meczu grupy B PSV Eindhoven zremisował 2-2 z Tottenhamem Hotspur. Obie ekipy mają tylko po jednym punkcie.

FC Barcelona - Inter Mediolan 2-0 (1-0)

Bramka: 1-0 Rafinha (32.), 2-0 Jordi Alba (83.)

