FC Barcelona. Valverde: Messi może zagrać we wtorek z Interem

Trener piłkarzy Barcelony Ernesto Valverde poinformował, że gwiazdor tej drużyny Lionel Messi ma szansę zagrać we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Interem w Mediolanie. 20 października Argentyńczyk doznał kontuzji, przez którą miał pauzować przez trzy tygodnie.

W spotkaniu La ligi z Sevillą (4-2), w którym zdobył jedną z bramek, Messi niefortunnie upadł na murawę po starciu z rywalem. Później stwierdzono pęknięcie kości strzałkowej prawej ręki i zapowiedziano, że Argentyńczyk nie zagra przez trzy tygodnie.

Niespodziewanie 31-letni piłkarz wznowił treningi już w środę, a jeśli wróci do gry we wtorek, przerwa potrwa 16 dni.

- Leo może być do naszej dyspozycji, ale musimy jeszcze zobaczyć, jak będzie wyglądał na treningu. Musimy się upewnić, że nie ma ryzyka. Zawsze jest lepiej, gdy mamy go w składzie, chcemy, żeby do nas wrócił jak najszybciej. Może zagra od pierwszej minuty, może zostanie zmieniony, może wejdzie z ławki... na pewno nie będziemy podejmować żadnego ryzyka - powiedział Valverde.

Bez Argentyńczyka w składzie Barcelona wygrała wszystkie mecze w ostatnich dniach, w tym z Realem Madryt 5-1. Pokonała także u siebie Inter 2-0 w grupie B Ligi Mistrzów. Jeśli zwycięży we wtorkowym rewanżu na San Siro, zapewni sobie awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca.

Zdjęcie Lionel Messi (w środku) podczas treningu w Mediolanie / Getty Images