FC Brugge – AS Monaco w Lidze Mistrzów LIVE

Kamil Glik nie ma lekkiego życia w wyjazdowym starciu z Brugge. Po przegranym przez niego pojedynku główkowym jego ekipa straciła bramkę.

Polak dołożył też małą cegiełkę do objęcia prowadzenia przez gości. W 31. min Glik odebrał piłkę, oddał do Gołowina, który spokojnie przebiegł 70 m, podał w pole karne, a tam Moussa Sylla z 12 m kopnął do siatki i było 0-1.

Później, po podaniu z lewej flanki Brazylijczyk Wesley wygrał walkę o pozycję z Glikiem i zagłówkował w bliższy róg. Loic Badiasdhile rzucił się, lecz nie sięgnął piłki.

FC Brugge - AS Monaco 1-1 - mecz trwa





