Finał Ligi Mistrzów. Generałowie środka pola i bohaterowie drugiego planu

O powodzeniu Realu Madryt lub Liverpoolu w wieczornym finale Ligi Mistrzów mogą zdecydo-wać bohaterowie drugiego planu. Jednym z kluczowych pojedynków będzie rywalizacja Toniego Kroosa z Jordanem Hendersonem. Który z pomocników zakończy spotkanie z tarczą, a który na tarczy?

Większość kibiców i ekspertów piłkarskich, rozgrywając finał Ligi Mistrzów w głowach, wyobraża sobie rywalizację największych gwiazd Realu Madryt i Liverpoolu. Wiadomo, że fani będą czekali na piękne zagrania Cristiana Ronalda, który z Champions League uczynił swoje podwórko oraz Mohameda Salaha, czarującego w obecnym sezonie. Jednak na boisku piłkarskim, podobnie jak w życiu, często o końcowym sukcesie decydują piłkarze pracujący na blask i chwałę tych największych.

Warto skupić się na liniach pomocy "Królewskich” i "The Reds”, a konkretnie na pojedynku bohaterów drugiego planu, czyli Tonim Kroosie i Jordanie Hendersonie.

Niemiecki generał niczym feldmarszałek Friedrich Paulus

Wschodni kierunek się zgadza, choć tym razem niemiecki kierownik poprowadzi wyprawę na ... Kijów, a nie Stalingrad. Generałem środka pola "Los Blancos" jest Toni Kroos. Mistrz świata z 2014 r. gra pierwsze skrzypce w Realu. Nie dziwne, że trener Zinedine Zidane właśnie z jego usług korzysta w największym stopniu. Od byłego pomocnika Bayernu Monachium zależy tempo i kierunek rozgrywania akcji "Królewskich".

Kroos określany jest w Niemczech jako talent stulecia. Przerażające jest to, że wciąż ma jedynie 28 lat i może się jeszcze rozwinąć. Praca z czołowymi szkoleniowcami: Juupem Heynckesem, Pepem Guardiolą i pobyt w Madrycie z dwukrotnym triumfem w Lidze Mistrzów sprawiły, że rozgrywający jest niezwykle dojrzały. Zaufaniem darzy go również selekcjoner Joachim Loew.

Potwierdzeniem wielkiej klasy gracza Realu są słowa Xaviego, czyli genialnego byłego gracza Barcelony. - Dla mnie Kroos tworzy Real. Widzę w nim wiele z siebie, jest moim następcą na boisku - przyznał 38-letni piłkarz, który właśnie przedłużył kontrakt z katarskim Al Sadd.

Harować jak wół, a będzie nagrodzone

Gdy Jordan Henderson w 2011 r. przechodził do Liverpoolu z Sunderlandu za 20 mln funtów mało kto, oprócz Kenny’ego Dalglisha, wierzył, że odniesie sukces.

Pomocnik nigdy nie zachwycał techniką, ale wyróżniał go charakter i żelazne płuca. Właśnie ciężka praca i nieustępliwość zostały nagrodzone przez Juergena Kloppa opaską kapitańską. Początkowo na Anfield Henderson był sfrustrowany, gdy spinał się z charakternym Luisem Suarezem. Dobrze jego osobowość opisał były kolega z szatni, Jamie Carragher.

- Pamiętam, jak na jednym z treningów spiął się z Suarezem i pomyślałem: Wiesz co? On ma coś w sobie - tłumaczy ekspert telewizyjny.

To, jak istotnym zawodnikiem Jordan jest na boisku i poza nim świadczy fakt, że selekcjoner Anglików Gareth Southgate również w nim widzi kapitana. Do tej pory, w barwach "The Reds" Henderson wystąpił w niemal 300 spotkaniach, a teraz wypro-wadzi zespół na płytę boiska Stadionu Olimpijskiego w Kijowie i być może uniesie trofeum.

Kluczowy pojedynek w środku pola Kroos-Henderson

Decydującym dla przebiegu meczu może okazać się rywalizacja wymienionej dwójki. Prowadzący grę Realu Kroos będzie miał trudnego rywala, który będzie uprzykrzał mu życie.

Królewska orkiestra z Bernabeu gra tak, jak każe jej Niemiec. Od niego zależy tempo akcji piłkarzy Zidane’a, dlatego kluczowym zadaniem angielskiego zespołu będzie powstrzymanie go.

- Kroos jest bardziej kreatywnym piłkarzem, który potrafi świetnie asystować. Wie, kiedy przyspieszyć akcję i znakomicie zachowuje balans w grze. To są jego atuty, podobnie jak długie podanie - ocenił były reprezentant Polski, Radosław Gilewicz.

Postawa Hendersona będzie sposobem na osiągnięcie celu. Kapitan Liverpoolu musi być jak cień przy niemieckim pomocniku. Powinien skopiować wyczyn z pierwszego meczu z Romą, gdy był prawdziwym dowódcą środka pola - dzielił i rządził. - Henderson jest innym typem zawodnika, którego można nazwać robotnikiem. Świetnie gra wślizgiem, czego Toni nie potrafi. Nadrabia pracowitością i zaangażowaniem, grając więcej w defensywie - opisał kapitana "The Reds", ekspert Eurosportu.

Henderson jest wyjątkowym liderem, potrafiącym wydobyć to, co najlepsze z partnerów grających obok niego. Jednak za rywala ma mistrza świata, który zna smak zwycięstwa w największych rozgrywkach. - Abstrahując od liczb, to są zupełnie inni piłkarze, mający różne argumenty w swojej grze – podsumował były napastnik m.in. Tirolu Innsbruck.

Trzynastka Realu i szóstka Liverpoolu

Kijów nie może doczekać się wielkiego spektaklu. Realowi na uratowanie sezonu została już tylko Liga Mistrzów.Natomiast Liverpool jest najskuteczniejszą i najefektowniej grającą drużyną tej edycji. Wystarczy wymienić dorobek strzelecki zabójczego trio z Anfield. Salah (10), Roberto Firmino (10) oraz Sadio Mane (9) zdobyli razem 29 bramek. Na przeciwko będzie biegał CR7, który sam strzelił 15 goli i jest samodzielnym liderem klasyfikacji najskuteczniejszych.

- Szczerze mówiąc, oprócz kibiców Realu, to chyba większość futbolowego świata, patrząc jak Liverpool radzi sobie w Lidze Mistrzów, trzyma kciuki za "The Reds". Postawię na trójkę z przodu - Salah, Firmino, Mane. Liczę, że będą skuteczniejsi niż Bayern w dwumeczu - typuje ekspert Eurosportu.

Jedno jest pewne, na Ukrainie będziemy świadkami kolejnego wielkiego piłkarskiego święta. Będzie to jednocześnie powtórka finału Pucharu Mistrzów z 1981 r., ostatniego przegranego przez Real. Liverpool tworzą żółtodzioby, ale być może świeżość i chęć wygrania czegoś wielkiego po-prowadzi ich do triumfu. Wszystko wyjaśni się późnym wieczorem.

Łukasz Firchał