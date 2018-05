Finał Ligi Mistrzów ważniejszy od ramadanu. Post Salaha zawieszony

Doskonałe wieści dla kibiców Liverpoolu. Fizjoterapeuta Mohameda Salaha potwierdził, że gwiazdor "The Reds" nie będzie pościł w piątek, ani w dniu finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Trwa ramadan, a słońce w Kijowie ma zajść niecałą godzinę przed finałem. To mogłoby znacząco wpłynąć na formę Egipcjanina.

Ramadan rozpoczął się 16 maja i potrwa do 14 czerwca. Dziewiąty miesiąc kalendarza muzułmańskiego to ścisły post aż do zachodu słońca. To mogłoby osłabić Mohameda Salaha, absolutnie największą gwiazdę Liverpoolu w tym sezonie.

To gole reprezentanta Egiptu w spektakularny sposób przyczyniły się do awansu Liverpoolu do finału Ligi Mistrzów w Kijowie. Gdyby Salah restrykcyjnie trzymał się ramadanu, zjeść mógłby praktycznie dopiero przed pierwszym gwizdkiem starcia z Realem Madryt.

Klubowy fizjoterapeuta potwierdził, że Mo Salah nie będzie pościł w piątek, ani w dniu finału. Wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować się do rozgrywki w Kijowie.

Salah trafił na Anfield Road przed tym sezonem. Liverpool kupił go z Romy za 42 miliony euro. Egipcjanin zaprezentował na Wyspach prawdziwą eksplozję formy. W 51 spotkaniach strzelił 44 gole i zanotował 16 asyst.

