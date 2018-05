Gareth Bale woli pomagać Cristiano Ronaldo czy samemu być ikoną?

Hiszpański dziennik "Marca" poinformował, że agent Garetha Bale'a Jonathan Barnett i szefowie Realu Madryt rozpoczną rozmowy na temat przyszłości piłkarza w Madrycie. Rio Ferdinand uważa, że Walijczyk powinien wrócić do Premier League. - W Manchesterze United mógłby być nowym liderem i ikoną klubu - powiedział były legendarny obrońca MU.

Gareth Bale trafił do Realu Madryt latem 2013 r. W minioną sobotę zdobył z hiszpańskim klubem swój czwarty puchar Ligi Mistrzów. Do zwycięstwa nad Liverpoolem (3-1) w Kijowie przyczynił się bardzo znacząco, bowiem dwa razy pokonał golkipera The Reds Lorisa Kariusa.

Walijski pomocnik nie czuje się jednak w Madrycie tak pewnie, jak na początku swojej przygody na Santiago Bernabeu. Ubiegłoroczny finał w Cardiff i ten sobotni w Kijowie zaczął na ławce rezerwowych. Bale chce być jedną z najważniejszych postaci w zespole, a Zinedine Zidane nie jest w stanie mu tego zapewnić.

Pierwsze rozmowy na temat odejścia Bale'a z Realu odbyły się już w lutym. "Marca" donosi, że podczas tamtego spotkania ustalono, że piłkarz opuści Madryt tego lata. Chętnych na usługi gwiazdora reprezentacji Walii nie brakuje, a największym zainteresowanym wydaje się być Manchester United.

- Bale nie ma tak rozwiniętego ego jak Ronaldo, który jest lubi polować na indywidualne nagrody. Dorobek bramkowy Portugalczyka polepszył się jednak również dzięki grze Bale'a. Walijczykowi przy Ronaldo nigdy nie było łatwo, ale on pokazywał magię na wielkiej scenie, czyli w finałach - napisał w mediach społecznościowych Rio Ferdinand, były obrońca Manchesteru United.

Anglik nie ma wątpliwości, że transfer Bale'a do Manchesteru United zadziałałby na piłkarza mobilizująco. - Czy Gareth będzie chciał odejść i być czołową postacią w zespole, który chce wygrywać trofea? Może woli pozostać w Madrycie i grać w roli wsparcia Ronaldo? Chciałbym zobaczyć go w Premier League. Najlepiej w Manchesterze United. Bale mógłby napisać nowy rozdział jako lider i nowa ikona - stwierdził Rio Ferdinand.

