Grube miliony dla Realu bez gry w Lidze Mistrzów

W nadchodzącym sezonie Ligi Mistrzów obowiązywać będzie nowy sposób podziału zysków, dzięki któremu Real Madryt otrzyma ponad 50 mln euro bez wychodzenia na murawę. Krytycy zarzucali przed wprowadzeniem w życie zmian, że spotęgują one tylko przepaść pomiędzy wielkimi klubami a mniejszymi.

Nowe regulacje Europejska Unia Piłkarska przegłosowała w 2016 roku ku niezadowoleniu mniejszych klubów. Od nowego sezonu, poza kwotą za awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów, kluby otrzymają także bonus wynikający z ich współczynnika rankingowego sporządzanego na bazie wyników z ostatnich dziesięciu lat.

Na nagrody organizatorzy przewidzieli 2,04 miliarda euro, a lwia część z tej sumy 585,05 mln będzie przeznaczona właśnie na nowy bonus, które zostanie rozdzielony w udziałach. Najsłabsze w rankingu drużyny spośród 32 otrzymają jeden udział wart 1,108 mln.

Real Madryt, triumfator trzech ostatnich edycji, który jest na czele rankingu, może liczyć na 35,46 mln euro, co w połączeniu z premią za grę w fazie grupowej już bez wychodzenia na murawę daje "Królewskim" ponad 50 mln. Do tego należy później dołożyć premier za wyniki w rozgrywkach oraz pieniądze z tytułu wpływów z praw telewizyjnych. Za zwycięstwo przyznawane będzie 2,7 mln, a za remis 900 tysięcy.



A to dopiero początek. Drużyny, które odpadną w ostatniej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów (tzw. faza play-off), otrzymają po 5 mln euro.

Zwycięzcy tych meczów zagrają w fazie grupowej, a tam do zarobienia będą bardzo duże pieniądze. Łącznie 32 uczestników rywalizacji w grupach otrzyma do podziału 488 mln euro - po 15,25 mln euro dla klubu.

Dodatkowe pieniądze, jak napisaliśmy wcześniej, są za zwycięstwo i remis.



Awans do 1/8 finału to premia dla klubu w wysokości 9,5 mln euro, a do ćwierćfinału - 10,5 mln euro. Zakwalifikowanie się do półfinału oznacza dla klubu zarobek w wysokości 12 mln euro, zaś do finału - 15 mln euro. Zwycięzca finałowego spotkania otrzyma dodatkowo 4 mln euro.

Kluby, które zakwalifikują się do występu w meczu o Superpuchar UEFA, otrzymają po 3,5 mln euro, a zwycięzca tego spotkania - dodatkowo jeden milion.

W Lidze Europejskiej każdy z 48 uczestników fazy grupowej otrzyma po 2,92 mln euro (łącznie ok. 140 mln euro). Zwycięstwo w grupie to dodatkowo 570 tys. euro, a remis - 190 tys. euro.

Zwycięzcy grup LE otrzymają po milion euro, a zespoły z drugich miejsc - po 500 tys. euro.

Za awans do 1/16 finału LE zarobią po 500 tys. euro, do 1/8 finału - po 1,1 mln euro, do 1/4 finału - po 1,5 mln euro, do półfinału - po 2,4 mln euro, a do finału - po 4,5 mln. Zwycięzca decydującego spotkania w LE otrzyma dodatkowo 4 mln euro.