Heynckes był już w sytuacji Lewandowskiego

Szkoleniowiec Bayernu Monachium Jupp Heynckes wziął w obronę Roberta Lewandowskiego przed rewanżowym meczem półfinałowym Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Doświadczony trener i były napastnik doskonale zdaje sobie sprawę, że gorsze chwile zdarzają się nawet najlepszym.

Zdjęcie Jupp Heynckes; Robert Lewandowski

Reprezentant Polski zdobył już 39 bramek w obecnym sezonie we wszystkich rozgrywkach, ale od 4 spotkań nie potrafi strzelić gola w europejskich pucharach. Robert Lewandowski pokonał bramkarza Realu Madryt przed tygodniem na Allianz Arena. Bayern Monachium przegrał ostatecznie 1-2 i we wtorek czeka go trudne zadanie w rewanżu.

Wielu krytyków zarzucało „Lewemu” brak skuteczności w najważniejszych meczach. Pojawiły się głosy, że Polak nie chciał karać przyszłego pracodawcy. W jego obronie stanął Jupp Heynckes.

- Lewy ma moje pełne wsparcie. Doskonale rozumiem, że każdy napastnik, łącznie ze mną, ma gorsze momenty i chwile, gdy piłka nie chce wpaść do siatki - powiedział trener przed rewanżem z Realem.

- Nie można zapominać, że w tym sezonie Robert zdobył wiele bramek. Pamiętajcie, że w przeszłości potrafił strzelić Realowi 4 gole w półfinale Ligi Mistrzów, grając jeszcze w Dortmundzie. Nie wiadomo, co wydarzy się jutro wieczorem - dodał Heynckes.

- W Madrycie chcemy zaprezentować się lepiej niż u siebie. Bramki straciliśmy po własnych błędach, ale nie mam nic do zarzucenia moim graczom. Musimy zachować koncentracje i czekać na swoje okazje - zapowiedział 72-letni menedżer mistrzów Niemiec.

Spotkanie na Santiago Bernabeu rozpocznie się w środę od 20:45.