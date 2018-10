Hoffenheim - Manchester City 1-2 w Lidze Mistrzów

TSG 1899 Hoffenheim przegrał z Manchesterem City 1-2 (1-1) we wtorkowym meczu drugiej kolejki Ligi Mistrzów. Gospodarze objęli prowadzenie już w 44. sekundzie, lecz "The Citizens" zdołali odwrócić losy spotkania. Gole dla mistrzów Anglii strzelili Sergio Aguero i David Silva.

Po niespodziewanej porażce 1-2 w pierwszej kolejce z Olympique Lyon spodziewano się, że piłkarze Josepa Guardioli swoją sportową złość wyładują na drużynie z Hoffenheim. Hiszpański trener miał jednak problemy z wybraniem lewego obrońcy na wtorkowe spotkanie, a ostatecznie odsuniętego od zespołu Francuza Benjamina Mendy'ego zastąpił jego rodak Aymeric Laporte, zazwyczaj występujący na środku defensywy.

Już po 44 sekundach od rozpoczęcia meczu zapachniało kolejną sensacją. Wystarczyło bowiem jedno prostopadłe podanie Kerema Demirbaya, by Ishak Belfodil uniknął spalonego i w polu karnym z dużym spokojem posłał piłkę obok Edersona.

Na odpowiedź gości nie trzeba było jednak długo czekać. W tej sytuacji także kluczowe okazało się prostopadłe podanie, a wykonał je David Silva, który zauważył wybiegającego za linię obrony Leroya Sane. Niemiecki skrzydłowy spod końcowej linii wycofał piłkę do nadbiegającego Sergio Aguero i chociaż wydawało się, że uczynił to niedokładnie, to argentyński snajper i tak zmieścił piłkę pomiędzy bramkarzem i obrońcami gospodarzy.

Po tak mocnym otwarciu piłkarze wcale nie zamierzali zwalniać. Szczególnie "The Citizens" praktycznie co chwilę pojawiali się w polu karnym rywali, tam jednak byli bardzo nieskuteczni. Najlepszą okazję na objęcie prowadzenia zmarnował Raheem Sterling, który w 15. minucie w idealnej sytuacji musiał uznać wyższość bramkarza "Wieśniaków" Olivera Baumanna.

Po zmianie stron podopiecznym Juliana Nagelsmanna udało się jednak uszczelnić defensywę i długo angielskim piłkarzom nie udawało się poważnie zagrozić ich bramce. Zmieniło się to dopiero po wejściu na boisko Bernardo Silvy, który w 68. minucie zastąpił mało widocznego Ilkaya Gundogana.

Portugalski skrzydłowy już kilkadziesiąt sekund po wejściu popisał się świetnym dryblingiem i dośrodkowaniem w pole karne. Baumann nie sięgnął piłki, ale na jego szczęście Aguero uderzył głową zbyt lekko i bramkarz Hoffenheim zdołał naprawić swój błąd.

W 72. minucie obejrzeliśmy za to najbardziej kontrowersyjną sytuację całego spotkania. Obrońcom gospodarzy kolejny raz uciekł Sane, który z wielkim rozpędem wbiegł w pole karne i trącił piłkę przed próbującym interweniować Baumannem. Bramkarz Hoffenheim jej nie sięgnął i spowodował upadek skrzydłowego "The Citizens". Sędzia Damir Skomina nie zdecydował się jednak wskazać na rzut karny, a tradycyjnie nieprzydatny okazał się w tej sytuacji również arbiter bramkowy.

Podopieczni Guardioli cierpliwie szukali zwycięskiego gola i znaleźli go w 87. minucie. Wielki błąd w tej sytuacji popełnił obrońca Hoffenheim Stefan Posch, któremu odskoczyła w polu karnym piłka, co bezlitośnie wykorzystał David Silva. Hiszpan po przejęciu jej precyzyjnie uderzył lewą nogą w dalszy róg bramki Baumanna i zapewnił w ten sposób gościom wygraną 2-1.

TSG 1899 Hoffenheim - Manchester City 1-2 (1-1)

Bramki: 1-0 Ishak Belfodil (1.), 1-1 Sergio Aguero (7.), 1-2 David Silva (87.).

Wojciech Malinowski