Jaap Stam: To Juventus Turyn jest faworytem

To będzie starcie zespołów, które bardzo się od siebie różnią. Juventus atakuje od pierwszego gwizdka, a Manchester United woli czekać na przeciwnika, a potem go zranić – ocenia starcie Juventusu z MU Jaap Stam, były środkowy obrońca Manchesteru United, ale również Lazio Rzym i Milanu.

Manchester United był zespołem o klasę gorszym w pierwszym meczu z Juventusem, który to Włosi wygrali na Old Trafford 1-0. „Stara Dama” po trzech spotkaniach ma na koncie dziewięć punktów i jest już bardzo blisko wyjścia z grupy H. Manchester United ma na koncie cztery punkty. To Anglikom powinno bardziej zależeć na udanym rewanżu.

- Nie sądzę, by Juventus miał w środę mniejsze ambicje. Obie ekipy będą chciały wygrać i różnicy w zaangażowaniu raczej się nie spodziewam. Styl, w jakim będą chciały osiągnąć sukces może być za to różny. Juventus woli teraz atakować od pierwszej minuty, Manchester United jest bardziej uważny. Oni wolą czekać na przeciwnika i później go zranić. Juventus jest moim faworytem tego spotkania – powiedział portalowi „Il Bianconero.com” Jaap Stam, były gracz Manchesteru United, który przez lata występował również na boiskach Serie A: w Lazio i AC Milan.

Początek meczu Juventus – Manchester United w środę o godzinie 21:00. Dwie godziny wcześniej zagrają dwie pozostałe ekipy grupy H: Valencia podejmie u siebie Young Boys Berno. Hiszpanie po trzech kolejkach mają na koncie dwa punkty, Szwajcarzy tylko jeden.