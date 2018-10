Jose Mourinho jeszcze nigdy nie miał takiej fatalnej serii

Następny rozczarowujący występ zaliczyli podopieczni portugalskiego szkoleniowca. Prowadzony przez Jose Mourinho Manchester United zremisował 0-0 z Valencią w drugiej kolejce grupy H Ligi Mistrzów. - Nie mieliśmy jakości, aby budować ataki z defensywy – powiedział opiekun „Czerwonych Diabłów”. Jego ekipa nie wygrała po raz czwarty z rzędu u siebie. Dla trenera to pierwsza taka sytuacja w karierze.

Gra United w ostatnim czasie nie wygląda dobrze. Nad Mourinho zbierają się coraz ciemniejsze chmury i trudno oczekiwać, aby dotrwał na stanowisku do końca roku.

We wtorek jego ekipa przedłużyła serię bez zwycięstwa do czterech meczów. Na dodatek na samym Old Trafford zawodnicy z Manchesteru nie wygrali od 10 sierpnia, gdy pokonali w Premier League Leicester City 2-1. Teraz znów zaprezentowali się słabo.

- Prawdopodobnie mieliśmy kilka znakomitych sytuacji, aby wygrać spotkanie, ale akceptuję ten wynik. To sprawiedliwy rezultat. Mówiłem przed rozpoczęciem tego sezonu, że poprzednie rozgrywki były wspaniałe, bo zajęliśmy w Premier League drugie miejsce. Nic więcej nie powiedziałem. Piłkarze próbują. Podnoszą poziom gry. Zwiększyli intensywność, mimo że nie mamy zbyt wielu zawodników, którzy mają takie możliwości. Nie mamy jakości technicznej, aby budować ataki od obrony – powiedział Mourinho.

- Próbowaliśmy robić to, co nam dobrze wychodzi. Zatrzymywaliśmy szybkie ataki rywali. Wiedzieliśmy, że nie stworzymy 20 sytuacji. Nasi zawodnicy w ofensywie nie mają najlepszych chwil. Brakuje im pewności i odpowiedniego poziomu. Myśleliśmy, że strzelimy zwycięskiego gola w jednej z trzech-czterech akcji. Remis nie jest złym wynikiem, ale też nie jest dobry. Teraz mamy dwa spotkania przeciwko Juventusowi i musimy zdobyć jakieś punkty. Nasza grupa w LM jest bardzo trudna – dodał.

Mourinho po raz pierwszy w karierze ma serię czterech meczów bez zwycięstwa na własnym boisku.