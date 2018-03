Juergen Klopp: pokazaliśmy miłą grę, broniliśmy odpowiedzialnie

Liverpool nie odpalił fajerwerków po raz drugi w dwumeczu z Porto i oszczędził mistrza Portugalii. "The Reds" wygrali w Porto 5-0, ale na Anfield tylko bezbramkowo zremisowali. - Taki mecz zawsze będzie lepszy niż trening. My ciągle potrzebujemy intensywności - tłumaczył po spotkaniu Juergen Klopp, menedżer Liverpoolu.

Zdjęcie Liverpool znowu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Dla trenera Kloppa to nie jest niespodzianka /PA Sport

Liverpool był drużyną, która sprawę awansu do ćwierćfinału rozstrzygnęła już w pierwszym spotkaniu. Piłkarze z Anfield Road rozbili Porto na Estadio do Dragao aż 5-0. W rewanżu zagrali na pół gwizdka i tylko bezbramkowo zremisowali.

Reklama

- Czy potrzebuję więcej pozytywów? Może gdyby to był pierwszy mecz, zremisowany w takim stylu... My jednak zrobiliśmy wszystko, co trzeba. Awansowaliśmy do ćwierćfinału w bardzo komfortowy sposób. Nie spodziewałem się, że znowu rozbijemy przeciwnika w taki sposób. To był trudny mecz, bo przed nami wiele istotnych spotkań. Nasze podejście do meczu z Porto było dobre. Zagraliśmy kilka ładnych akcji, broniliśmy bardzo uważnie. Jesteśmy w następnej rundzie, nie mogę na nic narzekać - powiedział po spotkaniu Juergen Klopp.

Liverpool pojedzie w najbliższą sobotę na Old Trafford, by zmierzyć się z Manchesterem United. Mecz z „Czerwonymi Diabłami” będzie niezwykle ważny w kontekście walki o wicemistrzostwo Premier League. Klopp jednak nie wystawił we wtorek przeciwko Portugalczykom rezerwowego składu.

- Firmino miał małe problemy, ale nie tak duże, by nie zagrać. Trent Alexander-Arnold ostatnio grał dużo, Virgil van Dijk również. Taki mecz może podtrzymać rytm, a oni są przyzwyczajeni do grania. Ciągle gramy, mało trenujemy, więc potrzebujemy intensywności. Na przykład Mo Salah - powinien trenować czy zagrać dwadzieścia minut? Lepiej, że Sadio Mane zagrał mecz niż odbył kolejny trening, nawet gdy wszystko działało w mniejszym tempie niż zwykle - dodał szkoleniowiec LFC.

Liverpool pierwszy raz od dziewięciu lat dotarł do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Ostatni raz tak wysoko "The Reds" zaszli w sezonie 2008/2009. Piłkarze LFC, prowadzeni wtedy przez Rafaela Beniteza, odpadli po świetnym dwumeczu z Chelsea.

- Czuje się dobrze, naprawdę dobrze. Nie wiem, co czują inni, na taki sukces czekali tak długo. Zdaję sobie z tego sprawę. Ćwierćfinał Ligi Mistrzów to już jest coś. Jest dobrze, a nadszedł czas, by pokazać się z jeszcze lepszej strony. Cieszę się, że wszyscy w mieście są w to tak zaangażowani. Czas na następne kroki - powiedział Juergen Klopp.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. W sezonie 2018/2019 nie będzie VAR-u. Wideo Eurosport