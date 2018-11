Juergen Klopp zdenerwowany wyjazdowymi porażkami Liverpoolu

Nie tak wyobrażał sobie początek nowego sezonu w Lidze Mistrzów menedżer Liverpoolu Juergen Klopp. Finaliści poprzednich rozgrywek po czterech meczach mają tylko sześć punktów. We wtorek w słabym stylu przegrali w Belgradzie z Crveną Zvezdą 0-2.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Juergen Klopp po porażce w Belgradzie. Wideo © 2018 Associated Press

Zespół z Anglii mimo porażki utrzymał prowadzenie w tabeli, ale stało się tak tylko dlatego, że drugi mecz w grupie, a więc Napoli – PSG zakończył się remisem 1-1.

Reklama

Liverpool po raz drugi z rzędu przegrał w tej edycji Ligi Mistrzów w spotkaniu na wyjeździe. Teraz, w kolejnym starciu zmierzy się na paryskim Parc des Princes z PSG. To będzie 28 listopada.

- Nie jest to fajne, kiedy ponownie przegrywasz na boisku rywala. Musimy zrobić wszystko, aby to się nie powtórzyło. Teraz czeka nas trudne wyzwanie w Paryżu, a potem jeszcze przed własną widownią zmierzymy się z Napoli. Na razie jest za wcześnie, aby przewidywać, co się stanie. Na pewno musimy grać lepiej - przyznał Niemiec.

- We wtorek mieliśmy wiele momentów, w którym mogliśmy przejąć kontrolę nad spotkaniem, ale tego nie zrobiliśmy. Podejmowaliśmy złe decyzje. Widziałem już wiele podobnych meczów i naprawdę trudno jest w takiej sytuacji coś zrobić. Znakomitą okazję na początku miał Daniel Sturridge, ale nie udało mu się strzelić gola. Spotkanie mogło się potoczyć inaczej. Daliśmy rywalom zbyt wiele okazji do stałych fragmentów. To właśnie tak gospodarze zdobyli bramkę. Potem straciliśmy kolejną i trudno było nam zaprezentować najlepszy futbol. Humor nie był najlepszy. Sprawiliśmy, że gospodarze mieli całkiem fajne życie z nami. To był główny problem – powiedział Juergen Klopp.

Warto dodać, że w pierwszym meczu tych ekip w tym sezonie Liverpool wygrał 4-0 i to zaledwie dwa tygodnie temu.