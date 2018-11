Juventus - Manchester United 1-2. Chiellini: Igraliśmy z ogniem i się doigraliśmy

W obozie Juventusu po porażce u siebie 1-2 z Manchesterem United w Lidze Mistrzów słychać głównie, że zespół nie wykończył rywala w odpowiednim momencie, gdy miał go praktycznie na widelcu. Giorgio Chiellini, środkowy obrońca turyńczyków, przyznał, że jego drużynie od kilku meczów zanosiło się na tak szokujące rozstrzygnięcie.

- Igraliśmy z taką sytuacją od kilku spotkań, mówiąc szczerze, bo dopadało nas samozadowolenie i podejmowaliśmy kompletnie niepotrzebne ryzyko - stwierdził doświadczony defensor.

Juventus zmarnował najpierw kilka świetnych okazji w pierwszej połowie meczu z Manchesterem United w Turynie, a w końcówce drugiej części dał sobie najpierw odebrać prowadzenie, by następnie stracić jakiekolwiek punkty.

- Chcemy dojść do samego końca, więc musimy z takich potknięć wyciągać lekcję. Być może dzięki temu pochylimy głowy i skupimy się na tym, co mamy robić w każdym kolejnym meczu i nie będziemy brać niczego za pewnik - mówił.

- Jeśli mamy tak przegrywać mecze w Champions League, to najlepiej robić to teraz niż później - skwitował Giorgio Chiellini.

Trener Juve wskazał, że w stosunku do pierwszego meczu z United, który włoska drużyna wygrała na Old Trafford 1-0, różnicę zrobił powrót do gry pomocnika Marouane'a Fellainiego.

- W pierwszym meczu nie mieli Fellainiego i wykorzystaliśmy jego nieobecność. Dziś grał i dało się odczuć natychmiastowo jego obecność. Kontrolował górne piłki, choć nieźle nam szła gra po ziemi. Naszym największym błędem było faulowanie. Zapłaciliśmy za to cenę. Wyciągniemy z tego wnioski - zapowiedział szkoleniowiec mistrzów Włoch.

Pomimo porażki Juventus zachował prowadzenie w tabeli grupy H i ma dwa punkty przewagi nad Manchesterem United. W następnej kolejce turyńczycy zmierzą się u siebie z Valencią. "Czerwone Diabły podejmują Young Boys Berno.

