Juventus - Manchester United 1-2. Rodzinny Mourinho prowokował, bo nadepnięto mu na odcisk

Jose Mourinho doczekał się w tym sezonie wreszcie chwili, które tak uwielbia. Gdy może w glorii zwycięzcy odpowiadać na zaczepki przegranych. Tak było w środę w Turynie, gdzie menedżer Manchesteru United po pokonaniu 2-1 Juventusu rozkoszował się triumfem poprzez prowokacje w kierunku miejscowych kibiców. Jak później tłumaczył, zrobił to, bo był wcześniej przez nich niemiłosiernie lżony.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mourinho tłumaczy się z prowokacyjnego gestu. Wideo © 2018 Associated Press

Z Portugalczykiem nie ma kompromisów. Albo się go kocha, albo nienawidzi. I tym właśnie drugim uczuciem darzą go fani „Starej Damy”, pamiętający jego trzyletni pobyt w Interze, klubie znajdującym się po drugiej stronie barykady najbardziej prestiżowej włoskiej rywalizacji. Dlatego też w trakcie środowego hitu Champions League na Allianz Stadium nie szczędzono mu cierpkich słów.

Reklama

A Mourinho, jak to Mourinho, odpłacił pięknym za nadobne. Tuż po końcowym gwizdku w teatralnej pozie stanął naprzeciwko najmniej sprzyjającego mu sektora gospodarzy i wymownie przyłożył dłoń do ucha, sugerując, że chciałby, aby gwizdy, które leciały w jego kierunku, były jeszcze donośniejsze.

Później tę scenkę i stojącą za nią historię dokładnie opisał. – Lżono mnie przez 90 minut, a ja przyjechałem, aby wykonać swoją pracę, nic ponad to. Ja nikogo nie obrażałem, po prostu dałem im do zrozumienia, że czas na to, aby byli jeszcze głośniejsi. Prawdopodobnie nie było to najwłaściwszym z zachowań i gdybym miał chłodną głowę, to bym tego nie zrobił. Ale obrażano moją rodzinę, także tę z Interu, więc nie miałem innego wyjścia – rozliczał się z turyńską publiką na konferencji pomeczowej.

Teraz „The Special One”, który jeszcze miesiąc temu znajdował się w sytuacji arcydramatycznej i był włos od zwolnienia, wreszcie może odetchnąć pełną piersią. Po ograniu Juventusu piłkarze Manchesteru są w trakcie serii trzech zwycięstw z rzędu, jeżeli ją przedłużą, to w być może najbardziej symboliczny i wymierny sposób. W niedzielę w derbach miasta grają z broniącymi mistrzostwa Anglii „The Citizens”, Mourinho zaś zmierzy się ze swoim największym trenerskim nemezis, czyli Pepem Guardiolą. Jeżeli i z tego starcia wyjdzie zwycięsko, to można stawiać dolary przeciwko orzechom, że po ostatnim gwizdku znów przygotuje klasyczne dla siebie show.