Juventus - Real 0-3. Ibrahimović skomentował bramkę Ronalda

Real Madryt rozbił Juventus Turyn 3-0 w pierwszym, wyjazdowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Dwoma bramkami popisał się Cristiano Ronaldo, z których drugą zdobył wspaniałą przewrotką. Jego wyczyn w swoim stylu skomentował Zlatan Ibrahimović.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo /AFP

W 64. minucie meczu Ronaldo podwyższył na 2-0 znakomitym uderzeniem przewrotką. Jak wyliczyły hiszpańscy eksperci, zawodnik Realu uderzał piłkę nogą na wysokości około 2,4 metra!

Reklama

- Ładny gol, ale niech spróbuje tego samego z 40 metrów - w ten sposób Ibrahimović skomentował bramkę Portugalczyka.

Szwedzki napastnik nawiązał tym samym do swojego gola zdobytego w meczu reprezentacji Szwecji z Anglią (4-2), kiedy to "Ibra" niesamowitym uderzeniem z dalszej odległości skierował piłkę do bramki.

Ibrahimović przed kilkoma dniami został graczem amerykańskiego Los Angeles Galaxy.

Real po wygranej 3-0 w pierwszym meczu jest o krok od awansu do półfinału. Rewanż odbędzie się w środę 11 kwietnia w Madrycie.

WG

Liga Mistrzów: wyniki, terminarz, drabinka, strzelcy