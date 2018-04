Juventus - Real. Buffon: Historia pokazuje, że to Real jest faworytem

Pierwszy hit ćwierćfinałów Ligi Mistrzów już we wtorek. Juventus podejmie Real Madryt. Przy okazji tego meczu legenda „Starej Damy” Gianluigi Buffon udzielił wywiadu dla hiszpańskiej „Marki”. – To oni są faworytem, ale gorzej niż w Cardiff nie będzie – powiedział bramkarz.

Zdjęcie Gianluigi Buffon /SID

Włoch odniósł się oczywiście do ostatniego finału Ligi Mistrzów, w którym Juventus dostał baty od Realu aż 1-4. – Wtedy wygrał zespół lepszy, choć nie zasłużyliśmy na aż tak wysoką porażkę. Teraz gorzej nie będzie, bo być po prostu nie może – powiedział Buffon, który jest raczej pewniakiem do gry w pierwszym składzie we wtorek. Wojciech Szczęsny usiądzie na ławce rezerwowych. Dla legendy Juventusu Liga Mistrzów to w tym momencie najważniejsze rozgrywki, bowiem jeszcze nigdy ich nie wygrał.

Reklama

- Kolejne starcie z Realem na pewno nas elektryzuje, choć zdajemy sobie sprawę, że „Królewscy” są faworytami. Historia przemawia za nimi. W Lidze Mistrzów grają zawsze kapitalnie. Nie przypadkowo przecież wygrali dwie ostatnie edycje – dodał 39-latek, który jednak widzi światełko w tunelu dla turyńczyków.

- Nikt nie jest niepokonany. Wiem, że będzie trudno, ale to już ćwierćfinał. Tutaj nie ma łatwych rywali. Gramy dobrze. Mamy 50 procent szans na awans. Chcemy pozostać w grze aż do ostatnich minut rewanżu w Madrycie – podsumował bramkarz.

Pierwszy mecz w Turynie we wtorek o godz. 20:45.