Juventus Turyn - Young Boys Berno 3-0 w 2. kolejce Ligi Mistrzów

Hat-trick Paulo Dybali dał zwycięstwo Juventusowi z Young Boys Berno 3-0 w drugiej kolejce Ligi Mistrzów. Goście od 78. minuty grali w dziesięciu, bo Mohamed Aly Camara zobaczył dwie żółte i w konsekwencji czerwoną kartkę w odstępie trzech minut.

Gwiazdor Juventusu - Cristiano Ronaldo oglądał spotkanie z trybun w towarzystwie swojej partnerki. Portugalczyk pauzował za czerwoną kartkę, jaką został ukarany 19 września w meczu z Valencią (2-0).

Juventus szybko zdobył pierwszego gola. Kapitalne dalekie prostopadłe podanie w pole karne posłał Leonardo Bonucci, a Paulo Dybala strzałem z woleja nie dał szans bramkarzowi.

Siedem minut później przed szansą na wyrównanie stanął Miralem Sulejmani, ale zamiast próbować trafić do siatki z ostrego kąta, zdecydował się dośrodkować i zmarnował okazję.

W 15. minucie szwajcarską ekipę uratował David von Ballmoos, broniąc strzał Federico Bernardeschiego. Już po chwili strzelał Juan Cuadrado, ale spudłował. W 20. minucie stuprocentowej okazji nie wykorzystał Dybala - po świetnym podaniu Bernardeschiego strzelił prosto w bramkarza.

Juventus kontrolował sytuację, choć nie forsował tempa. W 33. minucie Dybala dograł piłkę na prawe skrzydło do Cuadrado, ten wyłożył futbolówkę Blaise'owi Matuidiemu i chociaż bramkarz odbił piłkę po "bombie" Francuza, to nadbiegający Dybala wpakował futbolówkę do siatki.

Argentyńczyk był bliski skompletowania hat-tricka już dwie minuty po zmianie stron, ale trafił w słupek. Nie minęła minuta, a Dybala znów szarżował w polu karnym rywali i choć faulem powstrzymał go Steve von Bergen, to arbiter nie podyktował "jedenastki".



As Juventusu cieszył się ze zdobycia trzeciej bramki w 69. minucie. Mistrzowie Włoch perfekcyjnie rozegrali atak pozycyjny, po krzyżowym podaniu przed bramkę, Cuadrado zgrał piłkę na czystą pozycję do Dybali, a ten tylko dostawił nogę i z bliska trafił do siatki.



Goście oddali pierwszy, i jak się okazało jedyny, celny strzał w 74. minucie, ale Szczęsny nie miał żadnych problemów po próbie Sandro Laupera.

Young Boys kończyli mecz w dziesiątkę, bo nieodpowiedzialne faule sprawiły, że Mohamed Aly Camara zobaczył dwie żółte i w konsekwencji czerwoną kartkę w odstępie trzech minut i w 78. minucie wyleciał z boiska.



W końcówce na boisku pojawił się 18-letni napastnik Juventusu Moise Kean i trafił nawet do siatki, ale arbiter odgwizdał spalonego i gola nie uznał.

Juventus odniósł pewne zwycięstwo i jest na prostej drodze do awansu do 1/8 finału.

Mirosz



Juventus Turyn - Young Boys Berno 3-0 (2-0)

1-0 Paulo Dybala (5.)

2-0 Paulo Dybala (33.)

3-0 Paulo Dybala (69.)



