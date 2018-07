Klopp wrócił do finału LM: Na grę Kariusa wpłynęło wstrząśnienie mózgu

Trener Liverpoolu Juergen Klopp wrócił pamięcią do finału Ligi Mistrzów, w którym jego drużyna uległa Realowi Madryt 1-3. Dwa kosztowne błędy popełnił bramkarz Loris Karius. Później, po przebadaniu zawodnika w Bostonie, pojawiły się informacje, że piłkarz doznał wstrząśnienia mózgu i to mogło mieć wpływ na jego postawę na boisku. Klopp jest o tym przekonany "na 100 proc.".

Juergen Klopp rozpoczął w tym tygodniu przygotowania do nadchodzącego sezonu. Pojawienie się w klubie szkoleniowca wykorzystano do przeprowadzenia wywiadu dla oficjalnej strony internetowej, w którym raz jeszcze podjęto temat przegranego finału Ligi Mistrzów.

- Po czterech dniach (od finału) dostałem telefon od Franza Beckenbauera, niemieckiego Bobby'ego Moore'a, naszego najsłynniejszego piłkarza, który jest moim dobrym kolegą. Powiedział mi, że rozmawiał z lekarzami i stwierdził: "wasz bramkarz miał wstrząśnienie mózgu" - opowiadał Klopp.

Karius tuż przed pierwszym błędem na 0-1 otrzymał cios ramieniem od Sergio Ramosa, czego sędzia nie widział, co bardzo często przytaczano później w internecie w powtórkach.

- Myślałem, że jest za późno, aby to badać. Ale teraz wiem, że wstrząśnienie nie przechodzi z dnia na dzień. Jeśli się go dozna, to efekty można odczuwać jeszcze przez kilka dni. Pięć dni po finale Loris miał 26 symptomów z 30 w badaniu na wstrząśnienie mózgu. Nie ma co do tego wątpliwości - mówił.

- Jeśli spytacie Lorisa, to powie, że ani razu o tym nie pomyślał w trakcie meczu i nawet przez sekundę nie pomyślałby, żeby użyć tego jako wymówki. Nie mówimy o tym jak o wymówce, tylko wyjaśniamy. To uderzenie miało na niego wpływ, jest to pewne na 100 proc. Nie obchodzi mnie co reszta świata myśli na ten temat. Nie ma znaczenia, co mówią ludzie. My nie stosujemy tego jako wymówki - podkreślił.

Juergen Klopp zapewnił, że Karius jak i cała drużyna zapomnieli o porażce z Realem, a bramkarz ma czystą kartę przed sezonem 2018/2019.

- Tak już jest. Popełniasz błąd w meczu z Chesterem i to jest błąd. Jeśli robisz go w finale Ligi Mistrzów, to jest błąd, którego nie "odkręcisz", nawet jeśli byś chciał, a my wszyscy chcieliśmy. Na tym polega analiza: wyjaśniasz, dlaczego pewne rzeczy się zdarzyły. Z mojego punktu widzenia wszystko jest w porządku. Nie myślimy już o tym i zaczynamy kompletnie nowy rozdział - powiedział niemiecki szkoleniowiec.

Liverpool rozpoczyna sezon od spotkania z West Hamem United na Anfield.

