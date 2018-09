Liga Mistrzów. AS Monaco - Atletico Madryt na żywo

AS Monaco Kamila Glika podejmuje Atletico Madryt w meczu 1. kolejki grupy A Ligi Mistrzów. Śledź przebieg spotkania w eurosport.interia.pl.

Zobacz relację na żywo z meczu AS Monaco - Atletico Madryt!

Glik jest jednym z ośmiu Polaków, których zobaczymy w tym sezonie LM. Drużyna obrońcy "Biało-Czerwonych" nie miała szczęścia w losowaniu. Monaco trafiło bowiem do trudnej grupy. Oprócz silnego Atletico, wicemistrzowie Francji zmierzą się jeszcze z Borussią Dortmund Łukasza Piszczka i FC Brugge. Klub z Księstwa marzy o powtórzeniu wyniku z 2017 roku, kiedy to dotarł aż do półfinału. Wówczas Monaco zostało wyeliminowane przez Juventus Turyn. Najpierw jednak zespół Glika musi myśleć o wyjściu z grupy.



W tym sezonie Ligue 1 Monaco spisuje się, przynajmniej na razie, poniżej oczekiwań. Po pięciu kolejkach zajmuje dopiero 15. miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie pięciu punktów. Lider Paris Saint-Germain zgromadził ich 15. Atletico również nie błyszczy w Primera Division. "Rojiblancos" wygrali tylko raz, a ponadto dwukrotnie zremisowali i doznali jednej porażki.