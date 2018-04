Liga Mistrzów. AS Roma - FC Barcelona 3-0 w ćwierćfinale. Barca poza rozgrywkami!

AS Roma zrobiła coś niemożliwego i pokonując FC Barcelona 3-0 w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów, zapewniła sobie kwalifikację do półfinału tych rozgrywek! Rzymianie zagrają w tej fazie po raz pierwszy od 1984 roku, kiedy był to jeszcze Puchar Europy.

Wydawało się, że sprawa awansu została rozstrzygnięta już podczas spotkania na Camp Nou. Barcelona wygrała 4-1, a dwie bramki padły po golach samobójczych.

Roma miała jednak inne zdanie na ten temat. Zaczęła wtorkowy mecz z dwoma napastnikami Edinem Dżeko i Patrikiem Schikiem, a już w szóstej minucie objęła prowadzenie. Rozgrywający dobry pojedynek Daniele de Rossi popisał się świetnym podaniem za linię obrony, Dżeko wyprzedził rywali i strzałem z bliska pokonał Marca-Andre ter Stegena.

Gospodarze atakowali nadal. Po pół godzinie z prawej strony dośrodkował Alessandro Florenzi, a stojący przed bramką Schick uderzył głową, ale minimalnie się pomylił.

Chwilę później czeski napastnik stanął przed kolejną okazją, ale w polu karnym zablokował go Gerard Pique.

Natomiast w 38. minucie de Rossi szybko rozpoczął rzut wolny podając na prawą stronę do Florenziego, który znowu dośrodkował w pole karne, gdzie "główkował" Dżeko, jednak ter Stegen wybił piłkę na rzut rożny.

A Barcelona? Poza dwoma niecelnymi strzałami Lionela Messiego z rzutów wolnych i słabym uderzeniem Sergiego Roberto obronionym przez Alissona w ataku nie istniała.

Sytuacja "Dumy Katalonii" stała się bardzo trudna w 58. minucie. Wtedy de Rossi wykorzystał rzut karny, posyłając piłkę w róg, choć w tym kierunku rzucił się ter Stegen. "Jedenastka" została podyktowana za faul Pique, który trzymał za rękę i przewrócił Dżeko. Roma potrzebowała w tym momencie jednej bramki, aby wyeliminować rywala!

Zdjęcie Edin Dżeko z Romy / AFP

Jeszcze w 70. minucie niecelnie z bliska "główkował" de Rossi. W odpowiedzi Messi uderzył z linii pola karnego, ale wprost w Alissona.

Gospodarze jeszcze lepszą sytuację mieli w 80. minucie. Znowu z prawej strony dośrodkował Florenzi, miękko podcięta piłka trafiła do Stephana El Shaarawy'ego, a ten w wyskoku próbował zaskoczyć ter Stegena, ale niemiecki bramkarz był na posterunku i zdołał obronić.

Ter Stegen nie miał jednak szans w 82. minucie. Z rzutu rożnego dośrodkował Cengiz Ünder, a Kostas Manolas uderzeniem głową posłał piłkę do siatki przy drugim słupku. Wielka radość Greka i wielka radość na Stadionie Olimpijskim w Rzymie.

Ernesto Valverde, trener Barcelony, zareagował natychmiast, wprowadzając na murawę Ousmane Dembele i Paco Alcacera.

I to Francuz miał najlepszą szansę na strzelenie gola. Uderzył z dystansu ponad poprzeczką. Alisson był wtedy poza polem karnym, gdzie wpadł na Pique i bramka była pusta.

Wynik się nie zmienił i do półfinału awansowała Roma. Podopieczni Eusebia di Francesco zostali dopiero trzecim zespołem w Lidze Mistrzów, który odrobił co najmniej trzybramkową stratę.

W ubiegłym sezonie to właśnie Barcelona popisała się historycznym wyczynem, kiedy odrobiła aż cztery bramki w dwumeczu z Paris Saint-Germain (0-4 i 6-1).

Wcześniej jeszcze tylko raz w historii rozgrywek udało się odrobić trzy gole. W sezonie 2003/04 Deportivo La Coruna uległo na wyjeździe AC Milan 1-4, by w rewanżu wygrać 4-0.

Barcelona nie potrafi wygrać we Włoszech od listopada 2011 roku i to było już siódme takie spotkanie. "Duma Katalonii" doznała pierwszej porażki w tej edycji Ligi Mistrzów.

Z kolei rzymianie zagrają w półfinale najważniejszych rozgrywek klubowych w Europie po raz pierwszy od 1984 roku, kiedy był to jeszcze Puchar Europy.



Losowanie par półfinałowych zaplanowano na 13 kwietnia o godzinie 13.00.

Paweł Pieprzyca

AS Roma - Barcelona 3-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Edin Dżeko (6.), 2-0 Daniele de Rossi (58., karny), 3-0 Kostas Manolas (82.).

Sędziował Clement Turpin (Francja). Widzów 56 580.

Pierwszy mecz: 1-4; Awans - AS Roma.

