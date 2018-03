Liga Mistrzów: AS Roma - Szachtat Donieck 1-0 w 1/8 finału

AS Roma wygrała u siebie z Szachtarem Donieck 1-0 (0-0) w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów i po raz pierwszy od dekady awansowała do najlepszej "ósemki". Gola na wagę zwycięstwa w 52. minucie strzelił Edin Dżeko. Mistrzowie Ukrainy kończyli spotkanie w dziesięciu po czerwonej kartce Iwana Ordeca w 79. minucie. "Giallorossi" zrewanżowali się „Górnikom” za porażkę w tej fazie z 2011 roku.

Zdjęcie Edin Dżeko (w środku), zapewnił Romie awans /Eurosport

Porażka 1-2 w pierwszym meczu oznaczała, że Romie awans do ćwierćfinału dawało skromne zwycięstwo 1-0. Gospodarze nie musieli zatem rzucać się do szaleńczych ataków już od pierwszej minuty. Być może właśnie ten względny komfort sprawił, że pierwsze 45 minut w ich wykonaniu nie było najlepsze. Dość powiedzieć, że Andrij Piatow w tej części ani razu nie został zmuszony do poważnego wysiłku między słupkami.

Dużo lepsze wrażenie w pierwszej połowie sprawiali goście. Nie dość, że piłkarze Paulo Fonseki byli niezwykle skuteczni w defensywie, to jeszcze dwukrotnie byli bliscy uzyskania prowadzenia. Już w 10. minucie po dośrodkowaniu Bernarda piłkę do własnej bramki głową mógł skierować Alessandro Florenzi. Na jego szczęście ta o centymetry minęła słupek bramki Alissona. Z kolei w 32. minucie z szybką kontrą wyszedł Facundo Ferreyra, ale po wbiegnięciu w pole karne rywali z dość ostrego kąta trafił w boczną siatkę.

Reprymenda trenera Eusebio di Francesco w szatni dała piorunujący efekt. W 52. minucie kapitalnym prostopadłym podaniem do Dżeko popisał się Kevin Strootman, a Bośniak nie zmarnował sytuacji sam na sam z Piatowem, posyłając piłkę do siatki między nogami reprezentanta Ukrainy.

Strzelony gol okazał się dla "Giallorossich" zbawieniem. Tak jak w pierwszej połowie zupełnie nie radzili sobie z atakiem pozycyjnym, tak z „kontry” grali imponująco. W 62. minucie centymetry dzieliły Dżeko od drugiego trafienia, a chwilę później metry. Z kolei w 72. minucie kolejnej dobrej sytuacji po ekspresowej akcji nie wykorzystał Gerson.

Bezradny Szachtar jeszcze bardziej skomplikował sobie sytuację w 79. minucie. Wychodzącego na „czystą” pozycję Dżeko faulować musiał Ordec, za co słusznie ukarany został czerwoną kartką.

Mistrzowie Ukrainy do samego końca mogli liczyć wyłącznie na stałe fragmenty gry, ale we wtorek ich wykonywanie pozostawiało zbyt wiele do życzenia. Dopiero w samej końcówce udało im się przeprowadzić kilka składniejszych akcji, ale wszystkim brakowało celnego ostatniego podania.

Dla "Giallorossich" to pierwszy od dziesięciu lat awans do czołowej ósemki Ligi Mistrzów. Przełamać im się również udało serię pięciu porażek w 1/8 finału. Zrewanżowali się też Szachtarowi za przegrany dwumecz w tej fazie rozgrywek w 2011 roku.

Losowanie ćwierćfinałów zaplanowano na piątek (16 marca).

