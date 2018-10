Liga Mistrzów. Bayern - Ajax 1-1. Lewandowski: To nie był nasz mecz

- To nie był nasz mecz. Tak naprawdę dopisało nam szczęście, że zdobyliśmy punkt. W ostatnim czasie nie prezentujemy tego, co powinniśmy - mówił Robert Lewandowski po remisie 1-1 Bayernu Monachium z Ajaksem Amsterdam w meczu grupy E piłkarskiej Ligi Mistrzów.

Lewandowski rozegrał cały mecz, ale miał kłopot, by oddać jakikolwiek strzał na bramkę gości. To Ajax miał zdecydowanie więcej okazji bramkowych i zasłużył na wygraną. W kilku sytuacjach Bayern uratował bramkarz Manuel Neuer.

- Często nie ma nic do roboty, a dzisiaj pokazał swój kunszt bramkarski - mówił Lewandowski po meczu w rozmowie z Mateuszem Borkiem z Polsatu Sport.

- Z jednej strony zdajemy sobie sprawę, że forma nie przychodzi od początku sezonu, ale nie miało to aż tak wyglądać. Mam nadzieję, że w miarę szybko wróci to do normy i znów będziemy wygrywali - powiedział polski napastnik Bayernu.

- Początek mieliśmy bardzo dobry. Już w poprzednich meczach było widać, że mamy problemy z kreowaniem akcji, czasami gramy za wolno, trochę się męczymy - dodał.

- Szwankuje gra w ofensywie i defensywie. Musimy dalej ciężko pracować, żeby odbudować swoją formę i wrócić na właściwe tory - podkreślił "Lewy".

- To jest piłka nożna, przez cały sezon nie można być "w gazie". Mamy teraz moment, gdzie idzie nam trochę ciężej. Dzisiaj zawsze byliśmy spóźnieni o jedno tempo - zaznaczył.

- Czy jest nerwowo w szatni? Nie, aż tak to nie. Bez przesady. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest idealnie, ale nie pozostaje nam nic innego, jak trenować, by wróciła lekkość. To jest nasza bolączka na dzisiaj - powiedział kapitan reprezentacji Polski.

- Dobrze się czuję, gdy mam dużo sytuacji, okazji do strzałów, a tego brakowało - stwierdził.

