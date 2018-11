Liga Mistrzów: Bayern Monachium - AEK Ateny. Lewandowski strzela! Na żywo

Bayern Monachium, z Robertem Lewandowskim w składzie, podejmuje AEK Ateny w meczu grupy E piłkarskiej Ligi Mistrzów. Sprawdzaj wynik na żywo w eurosport.interia.pl.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Męczarnie Bayernu z czwartoligowcem. Wideo Eurosport

Oba zespoły spotkały się dwa tygodnie temu w Atenach. Tamto spotkanie 2-0 wygrał Bayern, a jedną z bramek zdobył Lewandowski. Polak rozgrywa dziś setny mecz w europejskich pucharach.



Reklama

Jeśli monachijczycy pokonają dziś AEK, mogą zapewnić sobie awans z grupy już na dwie kolejki przed końcem fazy grupowej.



Już w piątej minucie na prowadzenie mogli wyjść goście. Po rzucie rożnym Vassilios Lambropoulos wygrał walkę o pozycję z Matsem Hummelsem i główkował tuż obok bramki Manuela Neuera. W odpowiedzi Leon Goretzka zmusił do największego wysiłku bramkarza gości, gdy główkował w górny róg bramki Vasileiosa Barkasa. Ten sparował piłkę nad bramkę.

W pierwszym kwadransie Bayern dłużej utrzymywał się przy piłce, ale nie potrafił zepchnąć greckiego zespołu do defensywy.

W 28. minucie Franck Ribery "zatańczył" z piłką w polu karnym i zagrał przed bramkę, ale w ostatniej chwili piłkę wybił Lambropoulos.



Po półgodzinie gry błysnął Lewandowski, wywalczył rzut karny i sam go wykorzystał. Po rzucie rożnym "Lewy" padł przed bramką, ciągnięty za koszulkę przez Urosza Cosicia. Sędzia od razu nie dostrzegł faulu, ale po konsultacji z asystentem bramkowym wskazał na jedenastkę. Polak w swoim stylu zwolnił przed strzałem, a potem nie dał szans bramkarzowi, trafiając pod poprzeczkę.

To była trzecia w tym sezonie i 48. w ogóle bramka Lewandowskiego w Lidze Mistrzów. Polak zrównał się z zajmującymi ex aequo siódme miejsce w klasyfikacji wszech czasów Andrijem Szewczenką i Zlatanem Ibrahimoviciem. To także 55. bramka Lewandowskiego w europejskich pucharach.

Zdjęcie Robert Lewandowski z piłką / PAP/EPA

Bayern się rozkręcił, w kilku sytuacjach szczęścia nie miał Thomas Mueller. W jednej z akcji dobrym podaniem obsłużył go Lewandowski, ale Niemiec fatalnie skiksował.

Po przerwie bliski podwyższenia był Goretzka, który strzelał instynktownie z kilku metrów, lecz Barkas efektownie odbił piłkę.

Po godzinie gry bramkarz AEK-u znów błysnął, kapitalnie broniąc mocny strzał Lewandowskiego w sytuacji sam na sam.



Bayern Monachium - AEK Ateny 1-0 (1-0) trwa II połowa



Bramka: 1-0 Robert Lewandowski (31. z karnego)



Zobacz składy i raport meczowy

Liga Mistrzów: wyniki, tabele, strzelcy, terminarz

WS