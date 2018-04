Liga Mistrzów. Bayern Monachium - Real Madryt 1-2 w półfinale

Nie udał się Bayernowi Monachium rewanż na Realu Madryt za ubiegłoroczną porażkę w Lidze Mistrzów. Ekipa Roberta Lewandowskiego nie ustrzegła się koszmarnych błędów, nie ustrzegł się ich też sędzia. W konsekwencji Bawarczycy przegrali u siebie 1-2 z "Królewskimi" w pierwszym meczu półfinałowym LM. Rewanż już za sześć dni.

Realowi w zwycięstwie nie przeszkodziła nawet słabsza postawa Cristiana Ronalda, który zaliczył pierwszy mecz bez gola w bieżącej edycji Ligi Mistrzów.

Trener Bayernu Jupp Heynckes zaskoczył bardzo ofensywnym ustawieniem, nie zważając na klasę rywala. Jedynym defensywnym pomocnikiem był Javi Martinez. Na skrzydłach ustawieni zostali doświadczeni Franck Ribery i Arjen Robben.

Holender już w ósmej minucie musiał jednak opuścić boisko z powodu kontuzji, zastąpiony przez Thiago Alcantarę. Jeszcze w pierwszej połowie Heynckes zmuszony był dokonać kolejnej zmiany po urazie mięśniowym Jerome'a Boatenga. Tego ostatniego zastąpił Niklas Suele. To kolejne kłopoty Bawarczyków po kontuzji Davida Alaby, która uniemożliwiła mu grę z Realem.

Bayern zaczął mocno. Już w pierwszej minucie Lewandowski znalazł się w polu karnym i podawał do Thomas Muellera, popychany z tyłu przez Daniego Carvajala. Holenderski sędzia Bjoern Kuipers nie dopatrzył się przewinienia. Nie zauważył on też faulu na Polaku tuż przed zakończeniem pierwszej połowy.

Pierwsze minuty to wysoki pressing i dominacja gospodarzy, później do głosu doszli "Królewscy". W 28. minucie zabójczą kontrę wyprowadził Bayern. Piłka wędrowała przez całe boisko. James Rodriguez prostopadłym podaniem wypuścił z bój Joshuę Kimmicha. Ten, zamiast dośrodkowania, czego wszyscy, łącznie z Keylorem Navasem, się spodziewali, posłał piłkę do siatki z ostrego kąta. Trybuny monachijskiego stadionu oszalały z radości.

Bayern uciszył rywala i przed przerwą powinien zdobyć jeszcze przynajmniej jedną bramkę. Heynckes aż złapał się za głowę, gdy Ribery fatalnie przyjmował piłkę w polu karnym i zamiast podwyższyć, oddał ją Navasowi. Gospodarze mieli przewagę w posiadaniu piłki, a po "bombie" Muellera, przypadkowa interwencja Sergia Ramosa uchroniła Real od straty kolejnej bramki.

Gdy wydawało się, że Bayern spokojnie dowiezie prowadzenie do przerwy, Bawarczycy zapomnieli o kryciu. Piłka przypadkowo trafiła do Marcelo, a ten bez zastanowienia uderzył z 18 metrów, nie dając szans Svenowi Ulreichowi.

W odpowiedzi szansę miał jeszcze Lewandowski, lecz jego główkę szczęśliwie obronił Navas. Do przerwy 1-1.

Miał nosa Zinedine Zidane, wypuszczając na drugą połowę Marco Asensio. Ten ostatni w 57. minucie dał prowadzenie "Królewskim". Koszmarny błąd popełnił Rafinha, podając piłkę do... Asensio na połowie boiska. Piłkarz Realu wymienił piłkę w Lucasem Vasquezem i zakończył celnym strzałem kolejną zabójczą kontrę w tym meczu.

W ekipie gospodarzy najgroźniejszy w ofensywie był Ribery, ale na jego drodze kilka razy stawał Navas. Nie miał też szczęścia Lewandowski do spółki z Muellerem, gdy wzajemnie przeszkodzili sobie dwa metry przed bramką hiszpańskiej ekipy.

Szansę na podwyższenie miał, wprowadzony w drugiej połowie, Karim Benzema, wykorzystując kolejną nieporadność w obronie Bayernu. Francuskiego napastnika zatrzymał jednak Ulreich.

W końcówce okazję na wyrównanie zmarnował Lewandowski, który fatalnie przestrzelił po pięknym prostopadłym podaniu Corentina Tolisso.

Rewanż zostanie rozegrany 1 maja w Madrycie.

Wczoraj w pierwszym meczu półfinałowym Liverpool FC pokonał 5-2 ekipę AS Roma. Spotkanie rewanżowe zaplanowano na 2 maja. Finał zostanie rozegrany 26 maja w Kijowie.

Bayern Monachium - Real Madryt 1-2 (1-1)

Bramki: 1-0 Joshua Kimmich (28.), 1-1 Marcelo (44.), 1-2 Marco Asensio (57.)

Żółte kartki: Franck Ribery - Casemiro.

Sędzia: Bjoern Kuipers (Holandia). Widzów: 70 000.

Bayern: Sven Ulreich - Joshua Kimmich, Mats Hummels, Jerome Boateng (34. Niklas Suele), Rafinha - Arjen Robben (8. Thiago Alcantara), Javi Martinez (75. Corentin Tolisso), Thomas Mueller, James Rodriguez, Franck Ribery - Robert Lewandowski.

Real: Keylor Navas - Daniel Carvajal (67. Karim Benzema), Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo - Lucas Vazquez, Luka Modrić, Casemiro (83. Mateo Kovaczicz), Toni Kroos, Isco (46. Marco Asensio) - Cristiano Ronaldo.

