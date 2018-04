Liga Mistrzów: Bayern Monachium - Sevilla FC w rewanżowym ćwierćfinale. Na żywo

Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie podejmuje Sevillę FC w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie Bawarczycy wygrali 2-1. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg meczu z eurosport.interia.pl!

Zdjęcie Robert Lewandowski nie był ulgowo traktowany przez rywali /AFP

W pierwszym spotkaniu Bayern zwyciężył 2-1, po golu Thiago Alcantary i samobójczym trafieniu Jesusa Navasa. Jedyną bramkę dla Sevilli zdobył Pablo Sarabia.

To niemiecka drużyna jest faworytem w rewanżowym starciu, bowiem do korzystnego wyniku z pierwszego meczu dorzuca atut własnego boiska. Hiszpanie z pewnością liczą jednak na sprawienie niespodzianki, a wczorajszy comeback AS Roma pokazał, że w sporcie każde rozstrzygnięcie jest możliwe.

