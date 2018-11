Liga Mistrzów. Benfica Lizbona - Ajax Amsterdam 1-1 w czwartej kolejce

Benfica Lizbona zremisowała z Ajaksem Amsterdam 1-1 w czwartej kolejce grupy E Ligi Mistrzów. Amsterdamczycy gonili wynik na Estadio da Luz po podwójnym błędzie bramkarza Andre Onany, który jednak w ostatniej akcji meczu został bohaterem gości.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ajax i jego dwa szybkie ciosy powaliły Willem II Tilburg. Wideo Eurosport

Drużyny Ajaksu i Bayernu Monachium po trzech meczach w grupie E miały siedem punktów, a Benfica trzy. Dla portugalskiego zespołu ten mecz mógł praktycznie oznaczać walkę o pozostanie w grze o awans do 1/8 finału. Po środowym remisie szansa wciąż pozostaje, ale jest coraz mniejsza. Zresztą zawodnicy Ruiego Vitorii grali z ogromnym zaangażowaniem, jakby chcieli pokazać, że zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. Ich mowa ciała po końcowym gwizdku świadczyła o niewykorzystanej szansy.

Reklama

Benfica zaczęła od mocnego uderzenia i zasłużyła na prowadzenie. Nieźle w mecz wszedł bramkarz gości Andre Onana, który dwiema interwencjami z początku ratował zespół. Ale dwa momenty szaleństwa golkipera sprawiły, że koledzy musieli gonić wynik.

Kameruńczyk po niespełna półgodzinie zaczął kiwać się przed swoją bramką i w ostatniej chwili wybił piłkę w aut. Benfica wykorzystała ten stały fragment jak rzut rożny i piłka daleko pofrunęła w pole karne, gdzie kolejne dziwne zachowanie Onany, czym było minięcie się z piłką w kuriozalnym wygibasie, otworzyło drogę do strzelenia gola przez Jonasa.

Ajax miał w pierwszej części jedną dogodną okazję. Tuż przed końcem pierwszej połowy Dony van de Beek po dobitce strzelał z bliskiej odległości z ostrego kąta, ale piłka minęła słupek o kilka centymetrów. Frenkie de Jong był bliski przecięcia tego zagrania jednak także niewiele mu zabrakło.

Amsterdamczycy wyrównali w bardzo podobnych okolicznościach w 61. minucie. Duszan Tadić z ogromną prędkością ruszył do prostopadłego dalekiego podania Hakima Ziyecha i dzięki niebywałej zwinności zdołał zgarnąć piłkę tuż przed jej wypadnięciem za linię końcową. Tadić zdobył bramkę z niewielkiego kąta tuż nad interweniującym w ostatniej chwili obrońcą.

Koniec końców bilans Onany wyszedł w tym meczu na plus, bo gdyby nie jego interwencja w ostatniej akcji meczu to Ajax wracałby z Lizbony z niczym. Kameruński bramkarz zatrzymał uderzenie Brazylijczyka Gabriela z bliskiej odległości. To była piłka meczowa, ale na nieszczęście miejscowych kibiców Benfice nie udało się jej wykorzystać.

Ajax ma osiem punktów po czterech meczach i traci dwa do Bayernu. Benfica jest trzecia z czterema punktami. Tabelę grupy E zamyka AEK Ateny, który przegrał wszystkie dotychczasowe mecze. W następnej kolejce amsterdamczycy grają na wyjeździe z AEK, a Benfica jedzie do Monachium.

Benfica Lizbona - Ajax Amsterdam 1-1 (1-0). Raport meczowy

1-0 Jonas (29.)

1-1 Tadić (61.)

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę grupy E Ligi Mistrzów

Zdjęcie Benfica (czerwone koszulki) nie zdołała wygrać z Ajaksem / Getty Images

kip