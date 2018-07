Liga Mistrzów: Cork City FC - Legia Warszawa "na żywo"

Legia Warszawa swój pierwszy mecz w drodze do fazy grupowej Ligi Mistrzów rozgrywa w Irlandii, a jej rywalem jest wicemistrz kraju, Cork City FC. Aktualnie trwa druga połowa meczu, mistrz Polski remisuje na Turners Cross Stadium 0-0. Śledź przebieg meczu z eurosport.interia.pl!

Zdjęcie Legia Warszawa /Marcin Szymczyk /Newspix

(Uwaga: relacja nie odświeża się automatycznie; wciśnij F5).

Reklama

Śledź wyniki kwalifikacji Ligi Mistrzów na żywo

Po zdobyciu mistrzostwa Polski Legia Warszawa po raz trzeci z rzędu staje do walki o występ w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Dwa lata temu Wojskowi przedarli się przed kwalifikacje i rozegrali pamiętne boje z Realem Madryt, Borussią Dortmund i Sportingiem Lizbona w grupie. Przed rokiem drogę do elity zamknął naszej drużynie mistrz Kazachstanu, FK Astana, który wygrał na swoim terenie mecz III rundy kwalifikacji 3-1, by w rewanżu obronić w Warszawie przewagę mimo porażki (0-1). Teraz Legia, już pod wodzą Deana Klafuricia, zamierza wrócić do LM, a długą drogę przez cztery rundy kwalifikacji rozpoczyna w Irlandii.

Gospodarze w pierwszych minutach odważnie ruszyli na bramkę Legii, ale Arkadiusz Malarz był uważny pod swoją bramką i nie dał się zaskoczyć Irlandczykom, którzy dwa razy groźnie dośrodkowali przed bramkę Legii. W odpowiedzi mistrz Polski ruszył odważniej na bramkę rywali i Jose Kante mógł otworzyć wynik, ale został zablokowany. Legia grała wysokim pressingiem i to dawało efekt, choć w 13. minucie mogła stracić gola. William Remy i Inaki Astiz zagapili się w polu karnym i gdyby nie Francuz, bramkę na 1-0 zdobyłby z pewnością Karl Sheppard.



Udana akcja rozochociła miejscowych, którzy odważnie ruszyli do ataku i Legia musiała się przez kilka minut bronić przed naporem Irlandczyków. Wreszcie mistrz Polski ruszył do ataku, a Sebastian Szymański minimalnie chybił z rzutu wolnego w 21. minucie. Po chwili młodzian mógł trafić z pola karnego, ale tym razem koszmarnie chybił. Za to szczęścia zabrakło Kante, który w 29. minucie główkował w polu karnych rywali i nie trafił w piłkę, przez co bramkarz Cork bez problemu ją złapał i zapobiegł zagrożeniu pod swoją bramką.



Irlandczycy prezentowali klasyczny, pełen walki i ostrej gry futbol wyspiarski, a najbardziej odczuł to Jose Kante, najlepszy chyba piłkarz Wojskowych przed przerwą. Legia starała się kontrować, budować składne akcje, ale pod bramką Cork zawsze czegoś brakowało. A to Szymański z rzutu wolnego trafił w mur złożony z graczy Cork, a to po szybkiej akcji Kante źle dograł do Marko Vesovicia, a to Michał Kucharczyk źle przyjął piłkę po dalekim podaniu od Cafu. Cały czas Legia miała przewagę, starała się kontrolować grę, ale do szatni schodziła przy wyniki 0-0 do przerwy.



Po zmianie stron znów do przodu ruszyli piłkarze Cork, którzy najpierw stworzyli zagrożenie pod bramką gości po stałym fragmencie gry, a w 53. minucie winni prowadzić 1-0. Znów zagapiła się obrona Legii, ale Karl Sheppard nie wykorzystał sytuacji sam na sam z Arkadiuszem Malarzem. Golkiper ocalił skórę mistrzów Polski, motywował jako kapitan do walki, ale jego koledzy zawodzili. Niecelnie kropnął z dystansu Mateusz Wieteska, dał się zablokować Szymański, a Kasper Hamalainen wdał się w drybling miast podać i stracił piłkę.



Rewanżowe spotkanie zostanie rozegrane w Warszawie 17 lipca (wtorek). Początek o godzinie 21:00.



Cork City FC - Legia Warszawa 0-0 - trwa druga połowa



Sędziuje: Radu Marian Petrescu (Rumunia)



Legia: Arkadiusz Malarz - William Remy, Inaki Astiz, Mateusz Wieteska - Marko Vesović, Cafu, Krzysztof Mączyński, Sebastian Szymański, Michał Kucharczyk - Jose Kante, Kasper Hamalainen.

Zobacz raport meczowy na żywo!