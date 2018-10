Liga Mistrzów. CSKA Moskwa - Real Madryt 1-0

To był trzeci kolejny mecz Realu Madryt bez zwycięstwa. W drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów "Królewscy" przegrali na wyjeździe z CSKA Moskwa 0-1, tracąc gola już w 64. sekundzie. Spotkanie odbyło się na Łużnikach, gdzie zespół z Madrytu nie wygrał nigdy w historii.

Z racji większego zainteresowania mecze w Lidze Mistrzów CSKA rozgrywa na największym stadionie w Rosji. Choć Łużniki mają taką samą pojemność jak Santiago Bernabeu, już sama ta nazwa zdaje się paraliżować piłkarzy Realu. W piątym meczu na tym obiekcie "Królewscy" ponieśli czwartą porażkę. Nie wygrali tu nigdy.

Kiedy w sezonie 2011/12 Realowi jedyny raz w historii udało się zremisować na tym stadionie, w barwach "Królewskich" pierwsze skrzypce grał jeszcze Cristiano Ronaldo. Ale w letnim okienku Portugalczyk przeniósł się do Juventusu, co na przedmeczowej konferencji nie uszło uwadze trenera CSKA. - Nie wydaje mi się, żeby bez Ronalda Real był mocniejszy - stwierdził Wiktar Hanczarenka.

Takich szpilek było więcej. Julen Lopetegui musiał się zmierzyć z pytaniem jednego z rosyjskich żurnalistów, który cytując Hanczarenkę, powiedział, że być może to najlepszy moment od wielu lat, by CSKA wygrało ze słabym jak nigdy Realem. - W takim razie musicie być zadowoleni z tego, że nas podejmujecie. Wrócimy do tej rozmowy we wtorek - odparł z uśmiechem trener Realu Madryt.

Po meczu do śmiechu hiszpańskiemu zespołowi już jednak nie jest. Na Łużnikach rzeczywiście stawił się Real w kryzysie, po porażce z Sevillą i remisie z Atletico w lidze, ale jak stwierdził pomocnik CSKA Ałan Dzagojew, "Królewscy" w dalszym ciągu mogliby wystawić dwa różne składy.

W Moskwie Real miał przewagę niemal pod każdym względem, raz po raz atakował bramkę Igora Akinfiejewa, tyle że nad "Królewskimi" przez cały ten czas wisiała klątwa.

Tymczasem gospodarzom wystarczyła jedna jedyna sytuacja, i to na samym początku meczu. Katastrofalny błąd popełnił Raphael Varane, który w środku pola lekkomyślnie oddał piłkę Nikoli Vlasiciowi. Chorwacki pomocnik CSKA nie miał wcale łatwej sytuacji, ale mimo asysty dwóch obrońców zdołał posłać piłkę do bramki dokładnie w 64. sekundzie. To drugi najszybciej stracony gol przez Real Madryt w historii Ligi Mistrzów.

Aż do końca meczu "Królewscy" walili głową w mur. Niby mieli przewagę, ale brakowało im środków lub odrobiny szczęścia. Piłkę meczową, w tym przypadku wyłącznie na wagę gorzkiego remisu, w 90. minucie miał jeszcze Mariano, ale wprowadzonemu na ostatnie pół godziny Hiszpanowi zabrakło szerokości słupka. Po mocnej główce Akinfiejew nie miałby żadnych szans, ale 32-letniego bramkarza, który w poniedziałek niespodziewanie zakończył karierę reprezentacyjną, uratowały elementy konstrukcyjne bramki.

Sędzia doliczył cztery minuty, ale emocje się nie skończyły, nawet jak upłynął ten czas. W 95. minucie za żywiołową gestykulację Akinfiejew w odstępie kilku sekund został ukarany dwiema żółtymi kartkami i musiał przedwcześnie opuścić boisko. Ostatecznie spotkanie przeciągnęło się do 98 minut, ale sensacja na Łużnikach stała się faktem.

Tym samym po dwóch kolejkach sensacyjnym liderem grupy G z czterema punktami jest CSKA. Real Madryt z trzema punktami za zwycięstwo z AS Roma plasuje się na drugim miejscu.

CSKA Moskwa - Real Madryt 1-0 (1-0)

Bramka: Nikola Vlasić (2.).

