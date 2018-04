Liga Mistrzów. Emilio Butragueno po losowaniu półfinałów

W 1/8 finału Paris Saint-Germain, w ćwierćfinale Juventus, a w półfinale Bayern Monachium. Ta edycja Ligi Mistrzów jest dla Realu Madryt prawdziwą drogą przez mękę. - Nie jest to łatwe losowanie - ocenił znakomity przed laty snajper, a obecnie jeden z dyrektorów "Królewskich" Emilio Butragueno.

W piątek w Nyonie rozlosowano półfinały Ligi Mistrzów. W jednej parze znalazły się AS Roma i Liverpool, a w drugiej Bayern Monachium i Real Madryt. Oznacza to, że czeka nas przedwczesny finał.

Pierwsze spotkanie odbędzie się na Allianz Arena, rewanż tydzień później na Santiago Bernabeu.

- Musimy osiągnąć dobry wynik w Monachium, a potem obronić to na Bernabeu - powiedział Butragueno. - Na tym etapie rozgrywek nie da się nie cierpieć. Ale jeśli musisz cierpieć, żeby dotrzeć do finału, proszę bardzo. Bardzo chcemy się tam znaleźć - podkreślił przedstawiciel "Królewskich".

W ćwierćfinale AS Roma wyeliminowała Barcelonę, natomiast Liverpool - kroczący po mistrzostwo Anglii Manchester City, ale to Real Madryt przeszedł istną ścieżkę zdrowia. - Biorąc pod uwagę, że mieliśmy już PSG i Juve, a teraz Bayern, nie jest to łatwe losowanie - podkreślił Emilio Butragueno.

