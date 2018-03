Liga Mistrzów. FC Barcelona - Chelsea Londyn w 1/8 finału. NA ŻYWO

FC Barcelona podejmuje na Camp Nou Chelsea w rewanżowym meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dołącz do relacji na żywo z tego spotkania!

Lionel Messi i Ousmane Dembele triumfują

Pierwsze spotkanie, 20 lutego w Londynie, zakończyło się remisem 1-1 po bramkach Williana i Lionela Messiego.



Faworytem dwumeczu jest FC Barcelona, ale nie brak głosów, że piłkarzy "The Blues" stać na niespodziankę w Katalonii.

- Chelsea to silny zespół, w którego składzie są znakomici piłkarze. Uważam, że mają umiejętności do tego, by pojechać na stadion rywala i zaskoczyć go - powiedział Włoch Gianfranco Zola, legenda Chelsea.

Zwycięzca tej rywalizacji zajmie ostatnie miejsce w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Wcześniej awansowały zespoły: Liverpoolu, Realu Madryt, Juventusu, Manchesteru City, Sevilli, Romy i Bayernu Monachium.

Losowanie ćwierćfinałów odbędzie się w najbliższy piątek.



