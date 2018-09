Liga Mistrzów. FC Barcelona - PSV Eindhoven na żywo

FC Barcelona podejmuje PSV Eindhoven w meczu 1. kolejki grupy B Ligi Mistrzów. Śledź przebieg spotkania w eurosport.interia.pl.

Zobacz relację na żywo z meczu FC Barcelona - PSV Eindhoven!

Od tego sezonu w Lidze Mistrzów zaszła jedna ważna zmiana. Każda kolejka fazy grupowej będzie rozgrywana we wtorki i środy. Dzień z Champions League podzielono na dwie tury. Pierwsza rozpocznie się o godz. 18.55, a druga o 21.00.



Rywalizacja w LM rozpocznie się w Barcelonie i Mediolanie. "Duma Katalonii" ostatni raz przegrała na Camp Nou w Champions League 1 maja 2013 roku. Wtedy, w rewanżowym spotkaniu półfinałowym, musiała uznać wyższość Bayernu Monachium. Od tego czasu u siebie zanotowała 24 zwycięstwa i dwa remisy.



Wspaniałą serię Barcelony będzie chciał przerwać PSV Eindhoven. Będzie o to jednak bardzo trudno. Holendrów prowadzi były piłkarz Barcy Mark van Bommel, ale to może okazać się za mało. Lionel Messi i spółka znakomicie wystartowali w La Liga. Wygrali wszystkie dotychczasowe mecze, a bilans goli jest imponujący 14-3.

Terminarz fazy grupowej Ligi Mistrzów

