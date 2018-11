Liga Mistrzów. FC Porto - Lokomotiw Moskwa 4-1, błąd Krychowiaka

FC Porto pokonało na swoim terenie Lokomotiw Moskwa 4-1 (2-0) w czwartej kolejce grupy D Ligi Mistrzów. Grzegorz Krychowiak grał 90 minut na środku pomocy w drużynie gości i zawinił przy stracie pierwszego gola.

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak (z prawej) /Getty Images

Drużyna Lokomotiwu przyleciała do Portugalii tylko z iluzorycznymi szansami na zdziałanie w grupie czegokolwiek. W poprzednich trzech meczach zespół Krychowiaka poniósł trzy porażki i praktycznie jedyną stawką, o jaką mógł grać była możliwość występów w Lidze Europy, dzięki zajęciu trzeciego miejsca, o co po porażce w Porto będzie jeszcze trudniej.

Reklama

Gospodarze szybko zaczęli wybijać gościom z głowy myśli o wywalczenie punktów we wtorek. Porto objęło prowadzenie już w drugiej minucie. Niestety bardzo słabo zachował się Krychowiak. Pomocnik reprezentacji Polski oglądał w polu karnym mecz, kiedy Porto przeprowadzało akcję bramkową, a gdy zdecydował się w końcu zareagować, było już za późno, bo jego ospałość wykorzystał Hector Herrera, który Krychowiaka wyprzedził i trafił do siatki.

Na przerwę portugalska drużyna schodziła z dwubramkowym prowadzeniem, bo tuż przed końcem połowy bramkę zdobył Moussa Marega. W tej akcji świetnym otwierający prostopadłym podaniem popisał się strzelec pierwszego gola. Maredze pozostało nie zmarnować tak doskonałego zagrania od kolegi.

Niewiele na to wskazywało, ale ekipa z Moskwy zdobyła kontaktową bramkę. Strzałem głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego trafił Jefferson Farfan, ale całkiem szybko po błędzie bramkarza przy wyprowadzaniu piłki Porto otrzymało okazję do zdobycia kolejnej bramki, co wykorzystał Jesus Corona. W doliczonym czasie wynik ustalił Otavio. Porto zachowało prowadzenie w tabeli i dwa punkty przewagi nad drugim Schalke.

W ostatnich dwóch kolejkach Lokomotiw gra u siebie z Galatasaray i na wyjeździe z Schalke Gelsenkirchen, a Porto podejmuje Schalke w meczu o pierwsze miejsce i gra na wyjeździe z Galatasarayem.

FC Porto - Lokomotiw Moskwa 4-1 (2-0). Raport meczowy

1-0 Herrera (2.)

2-0 Marega (42.)

2-1 Farfan (59.)

3-1 Corona (67.)

4-1 Otavio (93.)

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę grupy D Ligi Mistrzów

kip