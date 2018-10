Liga Mistrzów. Guardiola: Ćwierćfinał będzie ogromnym sukcesem

Manchester City we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Hoffenheim dopiero w samej końcówce zapewnił sobie zwycięstwo. Pierwszy mecz w tych rozgrywkach ”The Citizens” przegrali. Menedżer klubu Josep Guardiola zwraca uwagę, że dziennikarze niesłusznie uznawali ich za faworytów do triumfu w Champions League.

Manchester City ma szeroką kadrę pełną gwiazd, ale na razie rozczarowuje w Lidze Mistrzów. Najpierw była porażka u siebie z Olympique Lyon (1-2), a we wtorek męczarnie w wyjazdowym spotkaniu z Hoffenheim. Dopiero gol Davida Silvy strzelony w 87. minucie zapewnił ”The Citizens” trzy punkty. Guardiola zdawał sobie sprawę, że łatwo nie będzie i nie rozumie dziennikarzy, którzy wymieniali jego zespół wśród największych faworytów do końcowego triumfu.

- W tych rozgrywkach są same mocne zespoły. Wiedziałem o tym. Mówiłem jeszcze przed meczem z Lyonem, że będzie niezwykle ciężko. Nie słuchaliście – zwrócił się do dziennikarzy Guardiola.

- Dla mnie to była niespodzianka, kiedy mówili, że City wygra. Doceniam to, dziękuję, ale to nie jest prawda. W Lidze Mistrzów nie mamy żadnej historii – podkreślił.

- W grupie gramy z zespołami, które są na tym samym poziomie. Nie mamy takiej historii, jak Liverpool, hiszpańskie drużyny, AC Milan czy Juventus. Raz byliśmy w półfinale, raz w ćwierćfinale. Krok po kroku. W tym sezonie spróbujemy awansować do ćwierćfinału, to będzie dla City ogromny sukces – stwierdził Guardiola.

Oprócz City, Lyonu i Hoffenheim w grupie F znalazł się Szachtar Donieck. Na ten moment z czterema punktami prowadzi Lyon, a drugą pozycję zajmują ”The Citizens” (3 pkt).

