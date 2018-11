Liga Mistrzów. Inter Mediolan - FC Barcelona w czwartej kolejce. Na żywo

W meczu na szczycie grupy B Ligi Mistrzów Inter Mediolan w czwartej kolejce podejmuje FC Barcelona. Goście są liderem z kompletem punktów. Sędzią spotkania jest Szymon Marciniak.

Inter jest drugi, bo przed dwoma tygodniami włoski zespół przegrał na Camp Nou.

"Duma Katalonii" poradziła sobie z mediolańczykami mimo braku Lionela Messiego. Argentyńczyk pauzował z powodu kontuzji przedramienia, ale poleciał z zespołem do Mediolanu. Trener Ernesto Valverde nie zaryzykował jednak zdrowia największej gwiazdy i nie włączył jej do kadry na to spotkanie.

Szansę w pierwszej jedenastce dostał za to Ousmane Demebele. 21-letni Francuz już w drugiej minucie dał o sobie znać, kiedy uderzył z linii pola karnego, ale Samir Handanovicz sparował piłkę.

Z kolei w 12. minucie szczęścia spróbował Luis Suarez. Uderzenie Urugwajczyka z dystansu przeszło jednak nad poprzeczką.

Gospodarze odpowiedzieli w 19. minucie. Z lewej strony dośrodkował Ivan Pereszić, a akcję strzałem, ale niecelnym, zakończył Kwadwo Asamoah.

Potem znowu dał o sobie Suarez, który otrzymał podanie od Jordiego Alby, zastawił się w polu karnym i oddał strzał prawą nogą, ale ponad poprzeczką.

Po pół godzinie Barcelona przeprowadziła bardzo składną akcję. Zaczął ją Philippe Coutinho, a brali w niej udział jeszcze Suarez, Sergi Roberto czy Dembele, którego strzał trafił w Urugwajczyka, a potem jeszcze próbował dobijać Sergi Roberto, ale bez powodzenia.

Chwilę później z pola karnego uderzył Suarez, jednak posłał piłkę obok słupka.

Ponieważ w Mediolanie mocno padało, piłkarze oddawali strzały z dystansu, jak Coutinho w 37. minucie, ale w tej sytuacji znowu górą był Handanovicz.

W 42. minucie Coutinho przeprowadził swoją firmową akcję, czyli ściął ze skrzydła do środka i uderzył, ale został zablokowany przez Stefana de Vrija. Odbita piłka trafiła jeszcze pod nogi Suareza, który uderzył natychmiast, ale bramkarz Interu nie dał się zaskoczyć.

Cały czas aktywny był Suarez. Urugwajczyk na początku drugiej połowy popisał się indywidualną akcją, ale w jej końcówce sfaulował Szime Vrsaljko, a mogło być bardzo groźnie.

Po chwili znowu uderzył Coutinho, jednak Handanovicz sparował piłkę.

Inter odpowiedział w 54. minucie akcją chyba najlepszego w swoich szeregach Periszicia. Centra Chorwata kończył sytuacyjnym uderzeniem Matias Vecino, ale przestrzelił.



Inter Mediolan - FC Barcelona 0-0 - mecz trwa



