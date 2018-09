Liga Mistrzów. Inter - Tottenham 2-1

Inter Mediolan pokonał Tottenham 2-1 (0-0) we wtorkowym meczu grupy B piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jeszcze w 85. minucie goście z Londynu prowadzili 1-0, ale w końcówce triumf "Nerazzurrim" zapewniły trafienia Mauro Icardiego i Matiasa Vecino.

We wczesny wtorkowy wieczór w Mediolanie spotkały się dwie drużyny, które w pierwszych tygodniach nowego sezonu przeżywają poważne problemy w krajowych rozgrywkach. Goście z Londynu zaczęli co prawda od dwóch zwycięstw w Premier League, ale kolejne dwa spotkania zakończyły się już ich porażkami. Jeszcze gorsze nastroje panowały w zespole "Nerazzurrich", który zgromadził zaledwie cztery punkty w pierwszych czterech meczach, a w sobotę poniósł kompromitującą porażkę na San Siro z Parmą.

Słabą formę obydwu ekip potwierdziło początkowe 45 minut. Obie drużyny próbowały grać agresywnym pressingiem i chociaż czasami obrońcy rywali mieli we własnym polu karnym problemy, to nie przełożyło się to na groźne sytuacje do zdobycia bramki. Najlepszą z nich miał w 38. minucie Harry Kane, który w polu karnym opanował piłkę zagraną mu znakomicie przez Christiana Eriksena, ale próbując ograć interweniującego golkipera Interu Samira Handanovica wybiegł z piłką za linię końcową.

Ciekawsza była druga połowa, w której najpierw zarysowała się przewaga gości z Londynu. Aktywny był szczególnie wspomniany Eriksen i to właśnie akcja Duńczyka w 53. minucie dała prowadzenie Tottenhamowi. Eriksen najpierw uderzył zza linii pola karnego, ale Handanovic zdołał odbić piłkę. Jego koledzy z linii obrony nie potrafili jej jednak wybić i ostatecznie ponownie trafiła ona do Duńczyka. Ten uderzył bez zastanowienia po raz drugi, a podbita jeszcze piłka przez Joao Mirandę wpadła za kołnierz słoweńskiemu bramkarzowi "Nerazzurrich".

Chociaż formie piłkarzy Interu można wiele zarzucić, to przy rosnącym zniecierpliwieniu własnych kibiców do końca spotkania próbowali uratować przynajmniej remis. W 85. minucie, po wielu wcześniejszych nieudanych zagraniach, udało im się w końcu przeprowadzić wspaniałą akcję. Z lewej strony dośrodkował Ghańczyk Kwadwo Asamoah, a niepilnowany na 17. metrze Mauro Icardi fantastycznym strzałem z woleja nie dał szans Holendrowi Michelowi Vormowi.

Remis nie zadowolił podopiecznych Luciano Spallettiego. W polu karnym Tottenhamu co chwilę robiło się gorąco, a piłka jak bumerang wracała na przedpole gości. W doliczonym czasie gry, po rzucie rożnym i zgraniu piłki przez Holendra Stefana de Vrija, precyzyjnym strzałem głową z bliskiej odległości popisał się Matias Vecino, który zapewnił tym samym wygraną Interowi w powrocie po sześcioletniej przerwie do rozgrywek Ligi Mistrzów.

Inter Mediolan - Tottenham 2-1 (0-0)



0-1 Christian Eriksen (53.)

1-1 Mauro Icardi (85.)

2-1 Matias Vecino (90.+2)

Wojciech Malinowski